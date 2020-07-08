Dünya genelinde tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 12 milyonu aştı

T24 Haber Merkezi

Dünya genelinde tespit edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 12 milyonu aştı.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde dünya genelinde tespit edilen Koronavirüs vaka sayısı 12 milyon 3 bin 309'a yükseldi. Virüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 547 bini aştı.

Vaka ve ölüm sıralamasında birinci sırada yer alan ABD'nin toplam vakası 3 bin 100'ü aşarken, ABD'yi 1 milyon 674 bin ile Brezilya, 754 bin ile Hindistan takip ediyor.

Türkiye ise dünya genelindeki vaka sıralamasında 207 bin 807 ile 15. sırada yer alıyor.

Worldometers verilerine göre; ilk 15 ülke şöyle:

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle: