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Koronavirüs

Dünya genelinde tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 12 milyonu aştı

08 Temmuz 2020 18:02

T24 Haber Merkezi

Dünya genelinde tespit edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 12 milyonu aştı. 

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde dünya genelinde tespit edilen Koronavirüs vaka sayısı 12 milyon 3 bin 309'a yükseldi. Virüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 547 bini aştı. 

Vaka ve ölüm sıralamasında birinci sırada yer alan ABD'nin toplam vakası 3 bin 100'ü aşarken, ABD'yi 1 milyon 674 bin ile Brezilya, 754 bin ile Hindistan takip ediyor. 

Türkiye ise dünya genelindeki vaka sıralamasında 207 bin 807 ile 15. sırada yer alıyor. 

Worldometers verilerine göre; ilk 15 ülke şöyle: 

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Brezilya
  3. Hindistan
  4. Rusya
  5. Peru
  6. Şili
  7. İspanya
  8. Birleşik Krallık
  9. Meksika
  10. İran
  11. İtalya
  12. Pakistan
  13. Suudi Arabistan
  14. Güney Afrika Cumhuriyeti
  15. Türkiye
 

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