Dünya genelinde Koronavirüs vakaları 7 milyon yaklaştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 7 milyona yaklaştı. Covid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 400 bin oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde 6 milyon 910 binden fazla insan Covid-19'a yakalandı. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 400 bin oldu.

ABD, 109.802 ölümle Covid-19’un en fazla can kaybına yol açtığı ülke olmaya devam ediyor. ABD'nin ardından Covid-19 kaynaklı ölümlerin en fazla olduğu ülkeler Britanya ve Brezilya oldu.