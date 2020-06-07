Dünya genelinde Koronavirüs vakaları 7 milyon yaklaştı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 7 milyona yaklaştı. Covid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 400 bin oldu. </p>\n<p>Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde 6 milyon 910 binden fazla insan Covid-19'a yakalandı. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 400 bin oldu. </p>\n<p>ABD, 109.802 ölümle Covid-19’un en fazla can kaybına yol açtığı ülke olmaya devam ediyor. ABD'nin ardından Covid-19 kaynaklı ölümlerin en fazla olduğu ülkeler Britanya ve Brezilya oldu. </p>\n<div class="gs-u-mb+ gel-body-copy qa-post-body" data-reactid=".t41tm1iiwk.2.0.0.1.0.$lx-commentary.$lx-commentary.2.0.1.1:$post-5edca24e7f5c2306713dd0b1.0.3">\n<div class="lx-stream-post-body" data-reactid=".t41tm1iiwk.2.0.0.1.0.$lx-commentary.$lx-commentary.2.0.1.1:$post-5edca24e7f5c2306713dd0b1.0.3.0">\n<p data-reactid=".t41tm1iiwk.2.0.0.1.0.$lx-commentary.$lx-commentary.2.0.1.1:$post-5edca24e7f5c2306713dd0b1.0.3.0.0:$post_1">Türkiye de ise dün 21 kişi daha Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4.669’a çıktı.</p>\n<p data-reactid=".t41tm1iiwk.2.0.0.1.0.$lx-commentary.$lx-commentary.2.0.1.1:$post-5edca24e7f5c2306713dd0b1.0.3.0.0:$post_2"> </p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>