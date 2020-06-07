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Koronavirüs

Dünya genelinde Koronavirüs vakaları 7 milyon yaklaştı

ABD, Britanya ve Brezilya dünyada en fazla can kaybının olduğu ülkeler oldu

07 Haziran 2020 12:10

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 7 milyona yaklaştı. Covid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 400 bin oldu. 

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde 6 milyon 910 binden fazla insan Covid-19'a yakalandı. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 400 bin oldu. 

ABD, 109.802 ölümle Covid-19’un en fazla can kaybına yol açtığı ülke olmaya devam ediyor. ABD'nin ardından Covid-19 kaynaklı ölümlerin en fazla olduğu ülkeler Britanya ve Brezilya oldu. 

Türkiye de ise dün 21 kişi daha Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4.669’a çıktı.

 

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