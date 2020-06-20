Dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 9 milyona yaklaştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 8 milyon 766 bini, can kaybı 462 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 627 bine yaklaştı.

En çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de vaka sayısı 2 milyon 297 bin 338'e yükselirken can kaybı 121 bin 407'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 955 bini aştı. Vaka sayısının hızla artmaya başladığı Florida eyaletinin, ülkede salgının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunuldu.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, vaka sayısı bir milyonu aştı. Ülkede 49 bin 90 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 569 bin 63'e, can kaybı 7 bin 841'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı 324 bin 406 oldu. Salgının ülkedeki ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilediğini açıklayan Rusya Merkez Bankası, politika faizini tarihte ilk defa yüzde 4,5 seviyesine düşürdü.

Hindistan'da vaka sayısı 396 bin 182'ye yükselirken 12 bin 970 kişi hayatını kaybetti. Ülkede Covid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 214 bin 209'a yükseldi.

Britanya'da ölenlerin sayısı 42 bin 461'e, Covid-19 saptanan kişi sayısı ise 301 bin 815'e yükseldi.

İspanya, salgının başından bu yana ülkede virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısını 28 bin 315 olarak güncelledi. 11 Mayıs'tan bu yana Kovid-19 vakalarında 34 yerde ikinci dalga görüldüğü ve mevcut durumda 9 yerde bunun aktif olduğu bildirildi.

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 561'e, toplam vaka sayısı 238 bin 11'e, iyileşenlerin sayısı 181 bin 907'ye ulaştı. İtalya’da yapılan bir araştırmada, aralık ayında Milano ve Torino kentlerinden farklı dönemlerde alınan atık su numunelerinde koronavirüse rastlandığı bildirildi.