Dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 13 milyona yaklaşıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 562 bin 894’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 631 bin 67’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 366 bin 517’ye ulaştı.

Salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 804 bin 338 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 70 bin 524’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 22 bin 144 olurken, vaka sayısı ise 822 bin 603’e ulaştı.

Orta Avrupa’da da Koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 242 bin 639 olurken, 34 bin 938 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 199 bin 588’e çıkarken; 9 bin 130 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 650’ye yükselirken, hasta sayısı 288 bin 133 oldu.

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 12 bin 447’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 252 bin 720’ye çıktığı açıklandı.