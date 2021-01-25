Dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 100 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 100 milyonu geçti.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilere göre, dünya geneline yayılan Koronavirüs salgınında tespit edilen vaka sayısı 100 milyonu aştı.

ABD, 25 milyon 734 bin 159 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 677 bin 710 ile Hindistan, 8 milyon 850 bin 135 ile Brezilya, 3 milyon 738 bin 690 ile Rusya, 3 milyon 669 bin 658 ile Birleşik Krallık, 3 milyon 57 bin 857 ile Fransa, 2 milyon 697 bin 294 ile İspanya, 2 milyon 475 bin 372 ile İtalya, 2 milyon 435 bin 247 ile Türkiye, 2 milyon 152 bin 2 ile Almanya, 2 milyon 15 bin 485 ile Kolombiya, 1 milyon 867 bin 223 ile Arjantin, 1 milyon 763 bin 219 ile Meksika, 1 milyon 478 bin 119 ile Polonya, 1 milyon 412 bin 986 ile Güney Afrika, 1 milyon 379 bin 286 ile İran, 1 milyon 194 bin 328 ile Ukrayna ve 1 milyon 99 bin 13 ile Peru izliyor.

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 144 bin 654 kişi yaşamını yitirdi, 72 milyon 12 bin 568 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.