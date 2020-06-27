Dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 10 milyona yaklaştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 9 milyon 930 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 497 bin 508 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 381 bin 27 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 53 bin 934 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 9 milyon 932 bin 469’a ulaştı.

En ağır bilanço ABD'de

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 553 bin 68 kişide Covid-19 görülürken, salgın nedeniyle 127 bin 640 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 280 bin 54), Rusya (627 bin 646), Hindistan (510 bin 672), Britanya (309 bin 360), İspanya (294 bin 985), Peru (272 bin 364), Şili (263 bin 360), İtalya (239 bin 961), İran (220 bin 180), Meksika (208 bin 932), Pakistan (198 bin 883), Türkiye (194 bin 511), Almanya (194 bin 399), Suudi Arabistan (174 bin 577), Fransa (162 bin 936), Bangladeş (133 bin 978), Güney Afrika (124 bin 590), Kanada (102 bin 794), Katar (93 bin 663), Kolombiya (84 bin 442), Çin (83 bin 483),İsveç (65 bin 137), Mısır (62 bin 755) Belçika (61 bin 209), Belarus (60 bin 713), Arjantin (55 bin 343), Ekvador (53 bin 856), Endonezya (52 bin 812) ve Hollanda (50 bin 5).”