Dünya genelinde Koronavirüs'ü yenenlerin sayısı 130 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 130 milyonu aştı.

Covid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 130 milyon 691 bin 399’u iyileşti.

ABD'de 25 milyon 812 bin 640, Hindistan'da 16 milyon 277 bin 92 ve Brezilya'da 13 milyon 242 bin 665 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla Covid-19 tespit edilen 4 milyon 480 bin 381 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 4 milyon 443 bin 922’ye, İngiltere’de 4 milyon 221 bin 582’ye, İtalya’da 3 milyon 492 bin 679’a, İspanya’da 3 milyon 206 bin 273’e, Almanya’da 3 milyon 24 bin 600’e Kolombiya'da 2 milyon 686 bin 399’a, Arjantin’de 2 milyon 655 bin 359’a, Polonya’da 2 milyon 520 bin 968’e ulaştı.

Dünya genelinde 19 milyon 486 bin 20 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 153 milyon 390 bin 817'ye ulaşırken virüs nedeniyle 3 milyon 213 bin 398 kişi hayatını kaybetti.