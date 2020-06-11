Dünya genelinde Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 7,5 milyonu aştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, dünyada Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 7 milyon 500 bin 341'e ulaştı.

Yeni tip Koronavirüs vakası en fazla ABD'de görülürken, bu ülkede 2 milyon 69 bin 973 kişi Covid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

Brezilya (775 bin 581)

Rusya (502 bin 436)

Birleşik Krallık (291 bin 409)

Hindistan (290 bin 481)

İspanya (289 bin 360)

İtalya (235 bin 763)

Peru (208 bin 823)

Almanya (186 bin 557)

İran (180 bin 156)