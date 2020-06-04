Dünya genelinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 390 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 390 bini aştı.

Küresel Covid-19-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 390 bin 54'e, vaka sayısı 6 milyon 646 bin 623'e ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının olduğu ülke 109 bin 650 ölümle ABD oldu.

ABD'nin ardından; Birleşik Krallık 33 bin 689 ile İtalya, 32 bin 688 ile Brezilya, 29 bin 21 ile Fransa, 27 bin 133 ile İspanya, 11 bin 729 ile Meksika, 9 bin 548 ile Belçika, 8 bin 705 ile Almanya, 8 bin 71 ile İran, 7 bin 636 ile Kanada, 6 bin 363 ile Hindistan, 5 bin 990 ile Hollanda, 5 bin 384 ile Rusya, 4 bin 894 ile Peru ve 4 bin 634 ile Çin izledi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

4 bin 630 ölüm ile Türkiye, 4 bin 562 ile İsveç, 3 bin 486 ile Ekvador, 1921 ile İsviçre, 1770 ile Pakistan,, 1721 ile Endonezya, 1664 ile İrlanda, 1455 ile Portekiz, 1356 ile Şili, 1306 ile Romanya, 1117 ile Polonya, 1088 ile Mısır ve 1045 ölüm ile Kolombiya.