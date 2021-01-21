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Koronavirüs

Dünya genelinde iyileşen Covid-19 hasta sayısı 70 milyonu geçti

21 Ocak 2021 18:30

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 70 milyonu aştı.

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