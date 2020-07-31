Dünya genelinde iyileşen Covid-19 hasta sayısı 11 milyonu geçti

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, dünya genelinde virüs bulaşan 11 milyon 155 kişi iyileşti.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke; sırasıyla şöyle:

ABD (2 milyon 286 bin 492)

Brezilya (1 milyon 824 bin 95)

Hindistan (1 milyon 81 bin 730)

Rusya (638 bin 410)

Şili (326 bin 628)

Güney Afrika (309 bin 601)

Peru (283 bin 915)

Meksika (272 bin 187)

İran (263 bin 519)

Pakistan (247 bin 177) o

Türkiye'de ise iyileşenlerin sayısı 214 bin 535’e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde oraya çıkan ve kısa sürede pandemiye dönüşen Koronavirüs salgınında, vaka sayısı, 17 milyon 570 bin 46’ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 678 bin 505'e ulaştı.