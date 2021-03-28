Dünya genelinde ışıklar "iklim krizine dur" demek için 1 saatliğine kapandı

Dünya genelinde pek çok şehirde, ışıklar iklim krizine dur demek için "Dünya Saati" kapsamında bir saatliğine kapatıldı. Bu yılın etkinliğinde vurgu, doğanın tahrip edilmesi ve Covid-19 gibi artan salgınlar arasındaki ilişki oldu.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın düzenlediği eylem için Britanya'nın başkenti Londra'da Parlamento Binası, London Eye, Piccadilly Circus gibi binalarda ışıklar bir saatliğine kapandı. Fransa'nın başkenti Paris'te ise Eiffel Kulesi'nin ışıkları kademeli olarak kapandı. İtalya'nın başkenti Roma'da Kolezyum karanlığa büründü. Tokyo ve Singapur'un gökdelenlerinde de ışıklar bir saatliğine kapandı.

Ankara'da da Atakule'nin ışıkları, 20.30-21.30 saatleri arasında kapatıldı.

Dünya Saati etkinliğini düzenleyen Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Genel Direktörü Marco Lambertini, "Bütün kanıtlar doğanın tamamen düşüşte olduğunu gösteriyor. Ve bunun tek sebebi hayatı yaşayış ve ekonomileri sürdürme şekillerimiz" dedi. Lambertini şöyle devam etti: Doğayı korumak ahlaki bir sorumluluk ve onu kaybetmek bizi salgınlara karşı kırılgan kılıyor, iklim krizini hızlandırıyor ve gıda güvenliğimizi tehlikeye atıyor"

WWF, Dünya Saati uygulamasını 2007'ten beri düzenliyor.