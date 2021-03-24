Dünya genelinde ışıklar, iklim krizine dikkat çekmek için bir saatliğine kapatılacak

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) çağrısıyla her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya genelinde düzenlenen "Dünya Saati", bu yıl 27 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında "değişim" çağrısıyla gerçekleşecek. İklim krizine dikkat çekmek için ışıkların bir saatliğine kapanacağı küresel etkinlik, pandemi koşulları nedeniyle bu yıl evlerde gerçekleşecek ve dijital mecralardan paylaşılacak.

Bianet'in aktardığına göre; Türkiye'de WWF-Türkiye'nin öncülük ettiği etkinliğin katılımcıları İklim kriziyle mücadele için "Dünya Saati, Değişim Saati" diyerek, dünyanın her yerinden milyonlarca insanla birlikte gezegenin sesi olacak.

Garanti BBVA ve Panasonic Life Solutions Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenecek Dünya Saati'ne www.dunyasaati.org adresi üzerinden kayıt yaptırarak katılım sağlanacak.

Dünya Saati etkinlikleri çerçevesinde, 25 Mart Perşembe akşamı, 20.30-21.30 saatleri arasında, Türkiye'nin iklim krizi ile mücadelede kararlılık göstermesi ve Paris Anlaşması'nı onaylaması için ortak çağrıda bulunan sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımı ile bir webinar düzenlenecek.

Sürdürülebilir Finans Araştırmaları Derneği (SEFİA) Kurucu Direktörü Bengisu Özenç, Ekosfer Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz ve WWF-Türkiye İklim Programı Kıdemli Uzmanı Tanyeli Sabuncu, WWF-Türkiye İletişim Grup Müdürü Dr. Neyran Akyıldız'ın modere edeceği webinarda iklim krizinin farklı boyutlarını masaya yatıracak.