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Koronavirüs

Dünya genelinde Covid-19 vakaları 5 milyon 600 bine yaklaştı

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 350 bini geçti

27 Mayıs 2020 10:45

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 5 milyon 594 bini aştı. Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 350 bini geçti. 

John Hopkins Üniversitesi'nin Covid-19 haritasına göre, dünya genelinde vaka sayısı 5 milyon 600 bine yaklaştı. Dünyada en fazla vakanın kaydedildiği ABD'de son verilere göre 1 milyon 681 binden fazla insan enfekte oldu. 

Dünya Sağlık Örgütü, salgının yeni merkezinin Amerika kıtaları olduğunu açıkladı. ABD'den sonra en fazla vakanın görüldüğü Brezilya'da toplam vaka sayısı 391 bini geçti. Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 521 olarak kaydedildi. 

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