Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 pandemisinin yeni merkezini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, Amerika kıtalarının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin yeni merkezi haline geldiğini açıkladı. DSÖ Amerika Kıtaları Direktörü Carissa Etienne, "Kısıtlamaları hafifletmenin zamanı değil" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Amerika kıtalarında toplam 2.4 milyondan daha fazla Covid-19 vakası tespit edildi ve toplam 143 bin kişi hayatını kaybetti. Latin Amerika, Avrupa ve ABD'yi günlük vaka anlamında geçti. Etienne, "Bölgemiz pandeminin merkezüssü hâline geldi, Brezilya'nın pandeminin sonuna kadar çok yolu var. Aynı zamanda Peru, Şili, El Salvador, Guatemala ve Nicaragua için endişelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

Washington Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma Brezilya'da Ağustos ayına gelindiğinde 125 bin kişinin Covid-29 nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini öngördü.