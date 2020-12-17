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Koronavirüs

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 75 milyonu geçti

17 Aralık 2020 23:51

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 75 milyonu aştı.

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