Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 200 milyonu aştı

Dünyada etkisini sürdüren yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 95 milyonu aştı. 4 milyon 255 bini aşkın kişi ise yaşamını yitirdi.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 4 milyon 255 bin 463 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 200 milyonu aşarken, virüs saptanan 180 milyon 371 bin 218 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 35 milyon 913 bin 225 kişide Kovid-19 tespit edildi, 629 bin 980 kişi ise öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 5 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (31 milyon 767 bin 481), Brezilya (19 milyon 953 bin 501), Rusya (6 milyon 334 bin 195), Fransa (6 milyon 178 bin 632), İngiltere (5 milyon 923 bin 820), Türkiye (5 milyon 795 bin 665)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (557 bin 359), Hindistan (425 bin 787), Meksika (241 bin 279), Peru (196 bin 518), Rusya (160 bin 925), İngiltere (129 bin 881), İtalya (128 bin 115), Kolombiya (121 bin 216), Fransa (111 bin 993), Arjantin (106 bin 45).