Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 400 bini geçti

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyon 400 bin 583'e ulaştı.

Bugüne kadar Covid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 494 bin 517 ile ABD'de kaydedildi.

Türkiye'de bugün itibarıyla 27 bin 377 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya genelinde vaka sayısı 108 milyon 942 bin 884'e ulaşırken, virüs bulaşan 80 milyon 964 bin 288 kişi iyileşti. Halen 25 milyon 427 bin 733 hastanın tedavisi sürüyor.

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