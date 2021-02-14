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Koronavirüs

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 400 bini geçti

14 Şubat 2021 00:19

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 400 bini aştı.

KoronaavirüsCovid-19dünyada koronavirüs
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