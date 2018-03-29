Dünya genelinde antibiyotik kullanımı 15 yılda yüzde 65 oranında arttı

İSTANBUL, (DHA)- AJANS Press, dünyadaki antibiyotik kullanım oranlarını inceledi. 76 ülke baz alınarak yapılan araştırmada, 2000 ile 2015 yılları arasında antibiyotik kullanımının yüzde 65 artış gösterdiği belirlendi.

Ajans Press’in Washington’da bulunan Hastalık Dinamikleri, Ekonomisi ve Politikaları Merkezi (CDDEP) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2000 ile 2015 yılları arasında antibiyotik kullanımı yüzde 65 artış gösterdi. 76 ülke baz alınarak hazırlanan raporda, günlük antibiyotik tüketiminde tamamlanmış doz 2010 yılında 21.1 milyar olarak belirlenirken, 15 yıl sonra bu sayının 34.8 milyara yükseldiği belirlendi.

EN ÇOK ANTİBİYOTİK KULLANIMI YOKSUL ÜLKELERDE

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği incelemeye göre, antibiyotik kullanımıyla ilgili geçtiğimiz yıl 15 bin 349 haber çıkışı tespit edilirken, bu rakam bu yıl 4 bin 135 olarak belirlendi. Medyaya yansıyan haber başlıkları ve uzman yorumları incelendiğinde, antibiyotik kullanımının 2030 yılına kadar dünya genelinde yüzde 200 artış göstereceği ve antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin büyük sorun teşkil edeceği dikkat çeken başlıklar arasında yer edindi. Genel antibiyotik tüketimi yoksul ve kalkınmanın eşiğindeki ülkelerde daha fazla görülürken, 15 yılda yüzde 114 oranında arttığı saptandı. Ortalama günlük antibiyotik tüketiminde ise bu artış bin kişi başına yüzde 77 şeklinde gerçekleşti.

ZENGİNLER ANTİBİYOTİĞİ TERKEDİYOR

2000 yılında Fransa, Yeni Zelanda, İspanya ve Hong Kong gibi ülkelerde bin kişi başına orta derecedeki antibiyotik kullanımı ilk sırada yer alırken, 15 yıl sonra bu ülkeler yerini Türkiye, Tunus, Cezayir ve Romanya gibi ülkelere bıraktı. Buna karşın, zengin sanayi ülkelerinde genel antibiyotik tüketimi sadece yüzde 6 oranında artış gösterdi. Bin kişi başına günlük ortalama tüketim de yüzde 4 gerilerken; ABD, Kanada ve Fransa bu ülkeler içerisinde yer aldı.

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