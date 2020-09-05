Dünya genelinde 7 binin üzerinde sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle öldü!

Uluslararası Af Örgütü’nün araştırmasına göre tüm dünyada 7 binin üzerinde sağlık çalışanı Covid-19’a yakalanarak, hayatını kaybetti. Sadece Meksika’da en az 1.320 sağlık çalışanının öldüğü doğrulandı.

Uluslararası Af Örgütü Ekonomik ve Sosyal Adalet Birimi Direktörü Steve Cockburn konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "7 binin üzerinde kişinin, başkalarının hayatını kurtarmaya çalışırken ölmesi, sarsıcı boyutlarda bir krizdir. Güvenli bir iş ortamında çalışmak her sağlık çalışanının hakkıdır. Bu kadar yüksek sayıda kişinin nihai bedeli ödüyor olması bir skandal."

Uluslararası Af Örgütü, 13 Temmuz’da yayınladığı raporda, 3 binin üzerinde sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle öldüğünü tespit etmişti.



Af Örgütü verilerine göre, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının en yüksek sayılara ulaştığı ülkeler şöyle: Meksika 1,320, ABD 1,077, Birleşik Krallık 649, Brezilya 634, Rusya 631, Hindistan 573, Güney Afrika 240, İtalya 188, Peru 183, İran 164 ve Mısır 159.