Dünya genelinde 500'e yakın gazeteci Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), mart başından bu yana 56 ülkede yaklaşık 500 gazetecinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

PEC'ten yapılan yazılı açıklamada, mart ayı başından bu yana 56 ülkeden 489 medya çalışanının Covid-19'dan öldüğü aktarıldı.

Bazı ülkelerin, gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya hayatını kaybeden gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu vurgulanan açıklamada, gazetecilerin ölümlerine dair istatistiklerin yanıltıcı olabileceği belirtildi.

Açıklamada, ekim ayında 22, kasımda ise 47 medya çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.