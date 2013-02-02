T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Dünyanın en çok estetik yapan ülkesi hangisi?

ISAPS araştırmasına göre, 2011 yılında dünya çapında toplam 15 milyon kişi estetik operasyondan geçerken, en çok estetik ameliyat yaptıranlar Güney Koreliler oldu

02 Şubat 2013 00:00

Uluslararası Estetik Cerrahlar Birliği (ISAPS) tarafından yapılan bir araştırma, dünyada en çok Güney Korelilerin estetik amaçla bıçak altına yattığını ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye, estetik ameliyat yaptırmada son sıralarda yer aldı.

ISAPS araştırmasına göre, 2011 yılında dünya çapında toplam 15 milyon kişi estetik operasyondan geçerken, en çok estetik ameliyat yaptıranlar Güney Koreliler oldu. Bu ülkede her 77 kişiden biri estetik operasyondan geçti. Yine araştırmaya göre Güney Kore’nin başkenti Seul’de 19-49 yaş grubundaki kadınların beşte biri estetik operasyon için bıçak altına yattı. Güney Koreliler en çok göz kapağı kaldırma operasyonu yaptırdı.

 

Asya ülkelerinde burun amelyatları tercih ediliyor

 

Çin, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerinde burun ameliyatlarının epeyce yoğun olduğu gözlenirken, Amerika, Meksika ve Avrupa ülkelerinde en çok göğüs ameliyatlarının revaçta olduğu ortaya çıktı. Estetik operasyonda en diplerde yer alan Türkiye’de de en fazla göğüs büyütme operasyonlarının yapıldığı belirtildi.

 

ETİKETLER

estetiktürkiyesıralmaçnjaponyaburunameliyat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24