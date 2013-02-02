Dünyanın en çok estetik yapan ülkesi hangisi?

Uluslararası Estetik Cerrahlar Birliği (ISAPS) tarafından yapılan bir araştırma, dünyada en çok Güney Korelilerin estetik amaçla bıçak altına yattığını ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye, estetik ameliyat yaptırmada son sıralarda yer aldı.

ISAPS araştırmasına göre, 2011 yılında dünya çapında toplam 15 milyon kişi estetik operasyondan geçerken, en çok estetik ameliyat yaptıranlar Güney Koreliler oldu. Bu ülkede her 77 kişiden biri estetik operasyondan geçti. Yine araştırmaya göre Güney Kore’nin başkenti Seul’de 19-49 yaş grubundaki kadınların beşte biri estetik operasyon için bıçak altına yattı. Güney Koreliler en çok göz kapağı kaldırma operasyonu yaptırdı.

Asya ülkelerinde burun amelyatları tercih ediliyor

Çin, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerinde burun ameliyatlarının epeyce yoğun olduğu gözlenirken, Amerika, Meksika ve Avrupa ülkelerinde en çok göğüs ameliyatlarının revaçta olduğu ortaya çıktı. Estetik operasyonda en diplerde yer alan Türkiye’de de en fazla göğüs büyütme operasyonlarının yapıldığı belirtildi.