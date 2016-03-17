Dünya ekonomisi için en büyük 10 risk

İngiliz ekonomi dergisi Economist, dünya ekonomisi için en önemli 10 riski sıraladı. Bir numaralı riskin, "Çin ekonomisinin beklenenden daha hızlı yavaşlayarak 'sert bir iniş' yapması" olduğu belirtilen haberde, "Rusya'yla yaşanabilecek yeni bir 'Soğuk Savaş'"ın da ekonomi üzerinde risk oluşturduğu ifade edildi.
The Economist'in araştırma birimi Economist Intelligence Unit (EIU), tarafından sıralanan 10 risk şöyle:
1) Çin ekonomisinin beklenenden daha hızlı yavaşlayarak 'sert bir iniş' yapması
2) Rusya'yla yaşanabilecek yeni bir 'Soğuk Savaş'
3) Gelişen ülkelerdeki özel sektör borcunun bir krize yol açması
4) AB yapısının parçalanmaya başlaması
5) Yunanistan'ın AB'den ayrılması
6) Trump'ın başkan seçilmesi
7) IŞİD gibi cihatçı örgütlerin küresel ekonomiyi tehdit eder hale gelmeleri
8) İngiltere'nin AB'den ayrılması
9) Çin'in Güney Çin Denizi politikalarının sıcak çatışmalara yol açması
10) Petrol fiyatları