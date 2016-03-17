Dünya ekonomisi için en büyük 10 risk

İngiliz ekonomi dergisi Economist, dünya ekonomisi için en önemli 10 riski sıraladı. Bir numaralı riskin, "Çin ekonomisinin beklenenden daha hızlı yavaşlayarak 'sert bir iniş' yapması" olduğu belirtilen haberde, "Rusya'yla yaşanabilecek yeni bir 'Soğuk Savaş'"ın da ekonomi üzerinde risk oluşturduğu ifade edildi.

The Economist'in araştırma birimi Economist Intelligence Unit (EIU), tarafından sıralanan 10 risk şöyle: