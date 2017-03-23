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Kültür-Sanat

Dünya edebiyatı klasikleri 6 saniyeye sığarsa...

YouTube, Vine'dan esinlendiği videolarla bu sorunun cevabını arıyor

Fotoğraf: Drakula, (Youtube)

23 Mart 2017 17:27

Ali Murat Ergül*

"Dünya edebiyatı klasikleri" dendiği zaman akla çoğu kalın onlarca kitap geliyor. Bu kitapların en kısasının bile 6 saniyeye sığması mümkün olabilir mi? YouTube, Vine’dan (toprağı bol olsun) esinlendiği 6 saniyelik yeni reklam formatıyla bu sorunun cevabını arıyor.

SXSW kapsamında tanıtılan format “reklamı geç” seçeneği olmadan 6 saniyede reklamın tamamlanmasını gerektiriyor. YouTube modeli tanıtırken reklam ajanslarından 6 saniyede dünya klasiklerini tanıtmalarını istedi. Jane Eyre, Drakula, Dönüşüm, Alice Harikalar Diyarında, Don Kişot, Moby Dick, Türlerin Kökeni, Fareler ve İnsanlar, Peter Pan, Dr. Moreau’nun Adası, Romeo ve Juliet, Dorian Gray’in Portresi ve 80 Günde Devri Alem 6 saniyede adeta mikro filmlere dönüştü.

Geçtiğimiz günlerde bir Breaking Bad hayranı 5 sezonluk diziyi 2 saatlik bir film gibi montajlamıştı. Bunu göz önünde bulundurursak, 6 saniyelik kitap özetleri de çok imkansız görünmüyor. Üstelik ajansların çalışmalarına bakılırsa gayet başarılı sonuçlar da ortaya çıkıyor.

İşte bazı örnekler...

Romeo ve Juliet

Drakula

Don Kişot

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Bu yazı ilk olarak Sanatatak'ta yayımlanmıştır.

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