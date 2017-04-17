Dünya edebiyatı haritası: Hangi ülke, ne okuyor?

T24 / Çeviri

Reddit sitesi editörlerinden Backforward24, ülkelerde en sevilen kitapların kapaklarından oluşan rengarenk bir “dünya edebiyatı haritası” yarattı.

Reddit kullanıcılarının da görüşleriyle oluşturulan haritada, bir ülkede en çok sevilen kitabın kapağı ülke haritasında yer alıyor. Haritaya göre Türkiye’nin en sevdiği kitap, Orhan Pamuk’tan Benim Adım Kırmızı.

Ülkelerin en sevdiği kitaplardan bazıları şöyle:

Kuzey ve Orta Amerika: Páramo, Juan Rulfo (Meksika), Bülbülü Öldürmek, Harper Lee (ABD), Yeşilin Kızı Anne, Lucy Maud Montgomery (Kanada).

Güney Amerika: Öyküler, Jorge Luis Borges (Arjantin), Ruhlar Evi, Isabel Allende (Şili), Antlar’da Ölüm, Mario Vargas Llosa (Peru).

Batı Avrupa: Don Kişot, Miguel de Cervantes (İspanya), Monte Kristo Kontu, Alexandre Dumas (Fransa), İlahi Komedya, Dante (İtalya).

Doğu Avrupa: Savaş ve Barış, Leo Tolstoy (Rusya), Pan Tadeusz, Adam Mickiewicz (Polonya), Eğer Yıldızları, Géza Gárdonyi (Macaristan).

Afrika: Yabancı, Albert Camus (Cezayir), Utanç, JM Coetzee (Güney Afrika).

Asya: Benim Adım Kırmızı, Orhan Pamuk (Türkiye), Kızıl Köşkün Rüyası, Cao Xueqin (Çin), Kokoro, Natsume Sōseki (Japonya).