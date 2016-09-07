Dünya duygusallık haritası açıklandı; Türkiye listenin neresinde?

Uluslararası araştırma şirketi Gallup’un 2009 yılından bu yana dünyanın 150 ülke ve bölgesinde gerçekleştirdiği duygusallık araştırmasının sonuçları belli oldu. Gallup, araştırma sırasında katılımcılara, bir gün önce olumlu duygularının mı olumsuz duygularının mı daha güçlü olduğunu ölçmeye yarayacak beş basit soru sordu. “Dün çok kahkaha attınız mı ya da gülümsediniz mi?” gibi sorulara verilen “evet” yanıtları üzerinden elde edilen verilere göre, Türkiye’nin duygusallık oranı yüzde 45 olarak belirlendi. Yani Türkiye’de yaşayan insanlar orta derecede duygusallar. Bu rakam bölge ortalaması civarında. Türkiye'nin komşuları haritada genelde ya bir basamak üstte ya da bir basamak altta yer alıyor.

-Haritada görülebileceği üzere her ülkenin bir notu var. Sarıyla işaretli ülkeler 36-38 civarında ortalamayla en az duygusal yerler. Siyaha yakın mor yerler ise 54 ve üzeri ortalamayla en duygusal insanların yaşadığı ülkeler. Haritaya bakarak duygusallığı belirleyen herhangi bir coğrafi, iklimsel, ya da ekonomik ortak noktalar bulmak zor.

Araştırmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

-Dünyanın en “duygusuz” ülkesi Singapur. Bloomberg Businessweek’te bu sonuçla ilgili şu yorum yapıldı: Singapurlular bir sorunları olduğunun farkında.

-Ülkedeki okullarda öğrencilerin kendilerini birey olarak görmeleri engelleniyor. İşinden memnun olan az, rekabetçilik zayıf, halkın yüzde 82’si şehirlerde yaşıyor. Dolayısıyla duygusallaşmamak hayatın zorluklarıyla başa çıkmanın bir numaralı yolu haline geliyor.

-Filipinler ise dünyanın en duygusal ülkesi. ‘Evet’ ortalaması Filipinlerde yüzde 60.

-İspanya ve ABD’nin eski kolonisi olan bu Katolik Güney Asya ülkesini yüzde 57’yle El Salvador takip ediyor.

-Eski Sovyet ülkelerinde yaşayanlar ise çok metanetli insanlar. Singapur’un ardından dünyanın en duygusuz insanları (Madagaskar ve Nepal gibi istisnaları saymazsak) hep Sovyetler Birliği’nin eski üyeleri arasından çıkıyor

- Bu toplumlarda sigara ve alkol tüketimi de çok yüksek. Ancak “Depresif ruh hali mi tüketimi artırıyor, yoksa çok içenler mi dertli oluyor?” sorusuna araştırmada yanıt verilmemiş.

-İngilizce ve İspanyolca konuşulan toplumlar daha duygusal ve daha mutlu olmaya eğilimli görünüyor. İngilizce konuşan toplumlarda derin kültürel bağlar olduğunu öne sürmek mümkün ancak İspanya’nın duygusal derinliğiyle Latinler arasında bir bağ kurmak o kadar da kolay değil. Gallup’a göre, “Latin Amerika olumlu duygular söz konusu olduğunda dünyanın lideri konumunda: Panama, Paraguay ve Venezüella listenin tepesinde”. Yaşadığı ağır hastalığa rağmen Hugo Chavez nasıl da gülümsüyor bir baksanıza...

-Afrikalılar ise genellikle duygusuz insanlar, ancak belli istisnalar var. Bu istisnaların genelden farkı ise o kadar büyük ki insan Afrika’daki kültürel çeşitliliğin ne kadar büyük olduğunu düşünmeden duramıyor.

-Güney Afrika’nın yüksek rakamlarının Batı Avrupa’yla kurduğu kültürel bağlardan kaynaklandığını söylemek olası.

-Ortadoğu ise genel olarak pek de mutlu değil. Gallup’un sitesinde yer alan yorumda, “Olumsuz duygular Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da çok yüksek; özellikle Irak, Bahreyn ve Filistin toprakları günlük olumsuz duygu yaşama oranında en üst sıralarda” deniyor. Ancak bu Yakın Doğu ve Arap Yarımadası’ndaki oranların Libya, Cezayir ya da Fas’a göre neden bu kadar yüksek olduğunu açıklamıyor. Fakat Arap Baharı oranların oluşumunda önemli bir rol oynamış olabilir.