Dünya dönüşü olmayan bir yolda!

Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü'nce yapılan incelemenin sonuçları, ABD'nin önde
gelen bilimsel dergilerinden "Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America"da yayınlandı.
Batı Antarktika'daki buz tabakası eriyor
Uzmanlar, Batı Antarktika'daki
buz tabakasını inceledi. Buz tabakasının büyük kısmı,
deniz seviyesinin altında, ana kaya üzerinde yer alıyor. Söz konusu buz tabakasının
şimdiye dek deniz suyuyla teması yoktu. Ancak okyanus suyundaki sıcaklık artışının bu
durumu değiştirdiği, Batı Antarktika'daki buz tabakasının da erimeye başladığı belirlendi.
Uzmanlar, tabakanın erimeye devam etmesi halinde buz tabakasının hızla istikrarını
kaybedeceği tehlikesine işaret ediyor.
"Deniz seviyesi 3 metre yükselecek"
Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü'nden Johannes Feldmann, elde edilen veriler
doğrultusunda bilgisayar ortamında yapılan simülasyonlarda çarpıcı sonuçlarla
karşılaştıklarını söyledi. Feldmann, Batı Antarktika'daki erimenin bu hızla devam etmesi
halinde önü alınamayacak bir sürecin başlayacağına dikkat çekti. Feldmann'a göre, 10 bin
yıl içinde deniz seviyesi dünya genelinde yaklaşık 3 metre yükselecek. Feldmann, "Elbette
deniz seviyesi çok yavaş yükselecek. Ancak süreçte geri dönüş olmayacak" uyarısında
bulundu.
Batı Antarktika'daki istikrar kaybının nedenlerine araştırma sonucunda yer verilmedi.
Gelişmenin sera gazı salımı ve bununla bağlantılı küresel ısınmadan kaynaklandığına dair
bilimsel veriler elde edilemedi.
Sera gazı salımı artışına dikkat
Araştırma ekibinden Anders Levermann, sera gazı salımında artışın Batı Antarktika'daki
buzulların erimesini hızlandıracağını belirtti. Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli
(IPCC) raporunun hazırlanmasında da katkıda bulunan Levermann, bu gelişmenin de
deniz seviyesinin yükselmesini hızlandıracağını kaydetti.
Karbondioksit emisyonlarını azaltacak çözümler
İnsanlığı hızla karbondioksit emisyonlarını azaltacak çözümler geliştirmeye davet eden
Anders Levermann, "Deniz seviyesi yavaş yavaş yükseliyor, Hamburg ve New York gibi
sahil kentleri, Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan birçok eseri tehdit ediyor" dedi.