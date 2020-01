Dünya dönüşü olmayan bir yolda!

Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü'nce yapılan incelemenin sonuçları, ABD'nin önde

gelen bilimsel dergilerinden "Proceedings of the National Academy of Sciences of the

United States of America"da yayınlandı.

Batı Antarktika'daki buz tabakası eriyor

Uzmanlar, Batı Antarktika'daki

buz tabakasını inceledi. Buz tabakasının büyük kısmı,

deniz seviyesinin altında, ana kaya üzerinde yer alıyor. Söz konusu buz tabakasının

şimdiye dek deniz suyuyla teması yoktu. Ancak okyanus suyundaki sıcaklık artışının bu

durumu değiştirdiği, Batı Antarktika'daki buz tabakasının da erimeye başladığı belirlendi.

Uzmanlar, tabakanın erimeye devam etmesi halinde buz tabakasının hızla istikrarını

kaybedeceği tehlikesine işaret ediyor.

"Deniz seviyesi 3 metre yükselecek"

Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü'nden Johannes Feldmann, elde edilen veriler

doğrultusunda bilgisayar ortamında yapılan simülasyonlarda çarpıcı sonuçlarla

karşılaştıklarını söyledi. Feldmann, Batı Antarktika'daki erimenin bu hızla devam etmesi

halinde önü alınamayacak bir sürecin başlayacağına dikkat çekti. Feldmann'a göre, 10 bin

yıl içinde deniz seviyesi dünya genelinde yaklaşık 3 metre yükselecek. Feldmann, "Elbette

deniz seviyesi çok yavaş yükselecek. Ancak süreçte geri dönüş olmayacak" uyarısında

bulundu.

Batı Antarktika'daki istikrar kaybının nedenlerine araştırma sonucunda yer verilmedi.

Gelişmenin sera gazı salımı ve bununla bağlantılı küresel ısınmadan kaynaklandığına dair

bilimsel veriler elde edilemedi.

Sera gazı salımı artışına dikkat

Araştırma ekibinden Anders Levermann, sera gazı salımında artışın Batı Antarktika'daki

buzulların erimesini hızlandıracağını belirtti. Hükümetlerarası İklim Değişikliği

Paneli

(IPCC) raporunun hazırlanmasında da katkıda bulunan Levermann, bu gelişmenin de

deniz seviyesinin yükselmesini hızlandıracağını kaydetti.

Karbondioksit emisyonlarını azaltacak çözümler

İnsanlığı hızla karbondioksit emisyonlarını azaltacak çözümler geliştirmeye davet eden

Anders Levermann, "Deniz seviyesi yavaş yavaş yükseliyor, Hamburg ve New York gibi

sahil kentleri, Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan birçok eseri tehdit ediyor" dedi.