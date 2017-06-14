Dünya devi Endemol'dan 'ödeme' açıklaması

Bir süredir Türkiye'deki şirketi mali sıkıntılar ile gündeme gelen Endemol Shine Group yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Endemol Shine Türkiye’nin geciken ödemelerinin bazı kişiler üzerinde yarattığı etkinin bilincindeyiz ve bu problemi elimizden geldiğince hızla çözebilmek için çalışmaktayız" denildi. Geçen hafta bir grup dizi oyuncusu ve set görevlisinin protestosu ile gündeme gelen Endemol Shine Türkiye'nin yapımlarında kullandığı bir köşkteki eşyalar haczedilmişti.

Eğlence sektöründe dünyanın lider şirketi Endemol Shine'in Türkiye'deki şirketi bir süredir mali sıkıntılar ile gündemde. Şirketin yapımlarında görev alan çok sayıda sanatçı ücretlerini alamadıkları için protesto eylemleri yapmıştı. Şirketin, kullandığı bir köşkteki eşyalar da, ödenmediği iddia edilen kiralar nedeni ile haczedildimşit.

Konu ile ilgili Endemol Shine Group adına yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Endemol Shine Group olarak değişen sektör dinamiklerinin ışığında Türkiye’de yer alan yerel işletmeyi gözden geçirme çalışmalarını başlattık.

Bu gözden geçirme sürecinde, Endemol Shine Türkiye yönetiminde pek çok ciddi sorun tespit ettik ve bu tespitler neticesinde CEO Gökhan Tatarer ile COO Hakan Eren’in görevlerine son verildi.

Endemol Shine Group bağımsız finans ve hukuk danışmanlarıyla birlikte Türkiye’de operasyonu devam eden şirketin bekleyen tüm borçlarının yerlerini bulabilmesi için ayrıntılı ve kapsamlı analizler yapmaktadır. Alacaklıların temsilcileriyle görüşmeler haftanın son günü (16 Haziran Cuma) itibarıyla başlayacaktır.

Endemol Shine Türkiye’nin geciken ödemelerinin bazı kişiler üzerinde yarattığı etkinin bilincindeyiz ve bu problemi elimizden geldiğince hızla çözebilmek için çalışmaktayız. Bu süreç, Endemol Shine Türkiye’nin süregelen işlerinin ayrıntılı olarak incelenmesini gerektirdiğinden planlanandan daha fazla vakit almakta olduğu için özür diliyoruz.

Önümüzdeki adımlarımız hakkında da duyurular yapmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla"