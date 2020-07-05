Dünya Değişim Günü'nde bu yılın teması: Değişim ile doğayı koru, yaşamı yeşert

Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) tarafından 2018 yılında ilan edilen ve her sene 7.7 tarihinde kutlanmaya başlanan Dünya Değişim Günü, 7 Temmuz Salı günü yurt dışı 40’a yakın şehirde ve yurt genelinde kutlanacak.

2020 yılı kutlamalarının teması “Değişim ile Doğayı Koru Yaşamı Yeşert” olarak seçilen bu çok özel günün UNESCO Uluslararası Günler listesine alınması için çalışmalar da devam ediyor.

ULUDEF yetkilileri, 7 Temmuz (7.7.) gününün Dünya Değişim Günü olarak ilan edilmesindeki amacı şöyle açıklıyor: “Bireyin, toplumun ve dünyanın bilinçli değişimi için farkındalık yaratmak, bunun için her sene 7 Temmuzda halka açık, bilinçlendirici etkinlikler düzenlemek, kutlamaların yurt içi ve yurt dışında, tüm dünyada yaygınlaşarak gerçekleşmesini sağlamak. Geçen yıl “Çevre Bilincinde Değişim” demiştik, Türkiye geneli ve yurt dışında halka açık nefes çalışmaları düzenlemiştik. Bu yıl ise kutlamanın teması: “Değişim ile Doğayı Koru Yaşamı Yeşert”. Kutlamalarda, nefes çalışmaları, müzik, dans ve değişimin önemini anlatan konuşmalar yapılacak.

Etkinlikler yurt dışında ABD, Fransa, Britanya, Arjantin, Meksika, Japonya, Almanya, Bosna Hersek, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan gibi ülkelerde yapılıyor.

Yurt içinde ise İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Eskişehir, Denizli, Bursa, Tekirdağ, Samsun, Marmaris, Çorlu, Bodrum dâhil yurt genelinde yapılacak.

2020 yılı kutlamalarının teması: Değişim ile doğayı koru yaşamı yeşert!

Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) yetkilileri bu yılki kutlamalara ilişkin olarak ayrıca şunları söyledi: “Eğer dünya değişsin, savaşlar bitsin, gelecek umutla dolsun istiyorsan, kendini değiştirmekle başla. Değişim için harekete geçme zamanı gelmiştir çünkü bu gezegen ve onun doğası hepimizin mirasıdır.