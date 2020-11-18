Dünyanın bilinen tek beyaz zürafası koruma altına alındı

Kenya'nın kuzeydoğusunda ilk defa yaşayan bir beyaz zürafa bulundu. Ailesinin mart ayında öldüğü tespit edilen zürafa, avcılara karşı korumaya alındı.

Henüz isimlendirilmeyen beyaz zürafaya durumunun takip edilebilmesi ve avcılardan korunması için bir GPS çipi takıldı.

İshakbini Hirola Topluluğu Koruma Ofisi salı günü, "Bu beyaz zürafanın tek kalmasının sebebi, mart ayında kaçak avcılar tarafından dişi zürafa ve yavrusunun öldürülmesidir" açıklamasında bulundu.

Zürafanın deride pigment kaybına sebep olan lösizm adlı hastalık yüzünden beyaz olduğu belirtildi. Zürafanın beyaz renginin onu avcılar ve hayvanlar için açık hedef haline getirebileceği belirtildi.