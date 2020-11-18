T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dünyanın bilinen tek beyaz zürafası koruma altına alındı

Lösizm genetik özelliğine sahip olan zürafaya, avcılardan korunmak için GPS sistemi takıldı.

18 Kasım 2020 14:21

Kenya'nın kuzeydoğusunda ilk defa yaşayan bir beyaz zürafa bulundu. Ailesinin mart ayında öldüğü tespit edilen zürafa, avcılara karşı korumaya alındı.

Henüz isimlendirilmeyen beyaz zürafaya durumunun takip edilebilmesi ve avcılardan korunması için bir GPS çipi takıldı.

İshakbini Hirola Topluluğu Koruma Ofisi salı günü, "Bu beyaz zürafanın tek kalmasının sebebi, mart ayında kaçak avcılar tarafından dişi zürafa ve yavrusunun öldürülmesidir" açıklamasında bulundu.

Zürafanın deride pigment kaybına sebep olan lösizm adlı hastalık yüzünden beyaz olduğu belirtildi. Zürafanın beyaz renginin onu avcılar ve hayvanlar için açık hedef haline getirebileceği belirtildi.

 

ETİKETLER

KenyaVahşi yaşamBeyaz zürafaNesli tükenmekteAfrika
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24