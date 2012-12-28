'Dünya Çevre Oscarları' ODTÜ'ye

ODTÜ'lü tasarım ekibi Designnobis, "Dünya Çevre Oscarları" olarak bilinen ABD'deki Green Dot Awards yarışmasında üç ödüle birden layık görüldü.

ABD'de düzenlenen "Green Dot Awards" yarışmasının 2012 yılı sonuçları açıklandı. Ulaşım, mimarlık, ürün ve hizmet alanlarında yılın en sıra dışı çevreci proje ve çalışmalarını ödüllendiren ve ''Çevre Oscar'ları'' olarak adlandırılan yarışmada, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hakan Gürsu ve ekibin projeleri ödüllendirildi.

Ekibin tasarımları, geri dönüşüm, atık malzeme kullanımı ve sürdürülebilir enerji gibi alanlarda yenilikçi yaklaşımlarıyla ödüllere layık görüldü.

Grubun ödül aldığı, “Living Pots Sürdürülebilir Yetiştirme Sistemi” projesinde atık kereste kullanarak düşük karbon salınımlı ve tamamen geri dönüşümlü yetiştirme üniteleri elde edildi. Yalnızca ahşap üzerinde üretilebilen “shitake” isimli mantar çeşitlerinin dahi yetiştirilebildiği tasarım, endüstriyel ürünler kategorisinde ikincilikle ödüllendirildi. Bu mantar türünün yetiştirilmesi için artık ağaçların kesilmesine gerek kalmayacağı belirtildi.

Tasarım ayrıca dekoratif saksı olarak da kullanılabilecek. Saksılar üst üste istiflenip, endüstriyel kullanımda geniş üretimler yapılmasına da olanak sağlıyor.

Ödül getiren ikinci tasarım, “Twist su kaybetmeyen kettle” projesi de kapalı su döngü sistemiyle buharlaşan suyu yoğuşma ile geri kazanıyor. Suyun ısınma süresini de azaltan tasarım, su ve enerji korunumu alanına getirdiği yeniliklerle ev aletleri kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.

“SurfSail42 Sörf ve Yelkenli” tasarım ise, aynı anda iki kişinin sörf veya yelken yapabileceği yeni bir deniz aracı sınıfı yaratıyor. Tasarım, 4 metre 20 santimetrelik boyuyla eğitim amaçlı veya profesyonel kullanımda deniz sporlarını teşvik etmeyi hedefliyor. Sörfü iki kişilik spora çeviren tasarım, aynı anda yelkenliye dönüşme özelliğiyle de dikkati çekti. Tasarım, ulaşım kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

ODTÜ Öğretim Üyesi Dr.Gürsu yönetimindeki, "Designnobis" ekibi, bu yıl ürün dalında verilen toplam 14 ödülün 3'üne sahip oldu. Kavramsal kategoride yarışan “Tent Güneş Enerjili Araç Şarj ve Park Ünitesi” tasarımı da mansiyonla ödüllendirildi.

Gürsu, ödüllere ilişkin yaptığı açıklamada, 2008 yılından itibaren düzenlenmekte olan yarışmada her yıl düzenli olarak ödül aldıklarını hatırlattı.

Gürsı, sürdürülebilir başarısı ile uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeye devam ettiklerini belirterek, ekibinin çevre oskarı sayısının 15'e yükseldiğini bildirdi.

Gürsu, ekiplerinin tasarımlarının dünyanın en ünlü tasarımlarının jüri üyeliği yaptığı yarışmada büyük ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.