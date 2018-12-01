Dünya çapında haftanın fotoğrafları: 24 - 30 Kasım 2018

Dünyanın dört bir yanında bu hafta çekilen binlerce haber fotoğrafından en iyilerini derledik. İşte fotoğraflarla dünyada bu hafta.

BULENT KILIC / AFP Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde cinsiyetçi şiddeti protesto etmek için İstanbul Taksim'deki Tünel Meydanı'nda buluşan ve Taksim Meydanı'na yürümek isteyen kadınları engellemeye çalışan bir kadın polis

Kim Kyung-Hoon / Reuters Honduraslı göçmen Maria Meza (ortada), beş yaşındaki ikiz kızlarıyla birlikte Meksika - ABD sınırında atılan göz yaşartıcı gazdan kaçarken

Leon Neal / Getty Images Londra'daki Victoria and Albert Müzesi'nde bir konservatör, bir sergi öncesi Traianus Sütunu'nun kalıbı üzerinde çalışırken

NOEL CELIS / AFP Devrimci lider Andres Bonifacio'nun 155. doğumgününü kutlayan aktivistler Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kuklasını yakarken

AFP Yemenli Nadia Naharı, yetersiz beslenme nedeniyle yalnızca beş kilo olan beş yaşındaki oğlu Abdelrahman Manash ile birlikte bir klinikte tartılırken

KHALED DESOUKI / AFP Mısır'daki El Uksur'da, Nil Nehri'nin batı yakasında bütün haline bulunan bir lahit Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halit el Enani (ortada, mavi gömlekli) tarafından açılırken

Mikhail Tereshchenko / Getty Images Rusya'nın başkenti Moskova'dayeni yıl kutlamaları hakkında düzenlenen bir basın toplantısına getirilen şapkalı domuzlar. Çin takvimine göre 2019 domuz yılı olacak

Owen Humphreys / PA Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerini etkileyen Diana Kasırgası'nın yarattığı dalgalardan faydalanan bir sörfçü, Tynemouth'da dalgaların üzerinde

LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP Bangkok'da LGBT hakları için düzenlenen bir yürüyüşe katılan trans performans sanatçıları

Steve Parsons / PA İngiltere'deki Windsor Kalesi'nde 20 metrelik Noel ağacı, Noel'e böyle hazırlanıyor

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