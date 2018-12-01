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Yaşam
BBC Türkçe

Dünya çapında haftanın fotoğrafları: 24 - 30 Kasım 2018

Dünyanın dört bir yanında bu hafta çekilen binlerce haber fotoğrafından en iyilerini derledik. İşte fotoğraflarla dünyada bu hafta.

01 Aralık 2018 18:07

Dünyanın dört bir yanında bu hafta çekilen binlerce haber fotoğrafından en iyilerini derledik. İşte fotoğraflarla dünyada bu hafta.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde cinsiyetçi şiddeti protesto etmek için İstanbul Taksim'deki Tünel Meydanı'nda buluşan ve Taksim Meydanı'na yürümek isteyen kadınları engellemeye çalışan bir kadın polis
BULENT KILIC / AFP
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde cinsiyetçi şiddeti protesto etmek için İstanbul Taksim'deki Tünel Meydanı'nda buluşan ve Taksim Meydanı'na yürümek isteyen kadınları engellemeye çalışan bir kadın polis
Honduraslı göçmen Maria Meza (ortada), beş yaşındaki ikiz kızlarıyla birlikte Meksika - ABD sınırında atılan göz yaşartıcı gazdan kaçarken.
Kim Kyung-Hoon / Reuters
Honduraslı göçmen Maria Meza (ortada), beş yaşındaki ikiz kızlarıyla birlikte Meksika - ABD sınırında atılan göz yaşartıcı gazdan kaçarken
Londra'daki Victoria and Albert Müzesi'nde bir konservatör, bir sergi öncesi Traianus Sütunu'nun kalıbı üzerinde çalışırken.
Leon Neal / Getty Images
Londra'daki Victoria and Albert Müzesi'nde bir konservatör, bir sergi öncesi Traianus Sütunu'nun kalıbı üzerinde çalışırken
Devrimci lider Andres Bonifacio'nun 155. doğumgününü kutlayan aktivistler Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kuklasını yakarken
NOEL CELIS / AFP
Devrimci lider Andres Bonifacio'nun 155. doğumgününü kutlayan aktivistler Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kuklasını yakarken
Yemenli Nadia Naharı, yetersiz beslenme nedeniyle yalnızca beş kilo olan beş yaşındaki oğlu Abdelrahman Manash ile birlikte bir klinikte tartılırken
AFP
Yemenli Nadia Naharı, yetersiz beslenme nedeniyle yalnızca beş kilo olan beş yaşındaki oğlu Abdelrahman Manash ile birlikte bir klinikte tartılırken
Mısır'daki El Uksur'da, Nil Nehri'nin batı yakasında bütün haline bulunan bir lahit Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halit el Enani (ortada, mavi gömlekli) tarafından açılırken
KHALED DESOUKI / AFP
Mısır'daki El Uksur'da, Nil Nehri'nin batı yakasında bütün haline bulunan bir lahit Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halit el Enani (ortada, mavi gömlekli) tarafından açılırken
Rusya'nın başkenti Moskova'dayeni yıl kutlamaları hakkında düzenlenen bir basın toplantısına getirilen şapkalı domuzlar. Çin takvimine göre 2019 domuz yılı olacak.
Mikhail Tereshchenko / Getty Images
Rusya'nın başkenti Moskova'dayeni yıl kutlamaları hakkında düzenlenen bir basın toplantısına getirilen şapkalı domuzlar. Çin takvimine göre 2019 domuz yılı olacak
Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerini etkileyen Diana Kasırgası'nın yarattığı dalgalardan faydalanan bir sörfçü, Tynemouth'da dalgaların üzerinde
Owen Humphreys / PA
Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerini etkileyen Diana Kasırgası'nın yarattığı dalgalardan faydalanan bir sörfçü, Tynemouth'da dalgaların üzerinde
Bangkok'da LGBT hakları için düzenlenen bir yürüyüşe katılan trans performans sanatçıları
LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP
Bangkok'da LGBT hakları için düzenlenen bir yürüyüşe katılan trans performans sanatçıları
İngiltere'deki Windsor Kalesi'nde 20 metrelik Noel ağacı, Noel'e böyle hazırlanıyor
Steve Parsons / PA
İngiltere'deki Windsor Kalesi'nde 20 metrelik Noel ağacı, Noel'e böyle hazırlanıyor

Tüm fotoğrafların telif hakları, altlarında belirtilen ajansa aittir.

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