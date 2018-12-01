Dünya çapında haftanın fotoğrafları: 24 - 30 Kasım 2018

\n <p><strong>Dünyanın dört bir yanında bu hafta çekilen binlerce haber fotoğrafından en iyilerini derledik. İşte fotoğraflarla dünyada bu hafta.</strong></p><figure>\n <img alt="Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde cinsiyetçi şiddeti protesto etmek için İstanbul Taksim'deki Tünel Meydanı'nda buluşan ve Taksim Meydanı'na yürümek isteyen kadınları engellemeye çalışan bir kadın polis" src="https://c.files.bbci.co.uk/4A99/production/_104579091_5fe9bc83-f54d-4529-9611-27bc48f60883.jpg" height="630" width="976" />\n <footer>BULENT KILIC / AFP</footer>\n <figcaption>Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde cinsiyetçi şiddeti protesto etmek için İstanbul Taksim'deki Tünel Meydanı'nda buluşan ve Taksim Meydanı'na yürümek isteyen kadınları engellemeye çalışan bir kadın polis</figcaption>\n </figure><hr /><figure>\n <img alt="Honduraslı göçmen Maria Meza (ortada), beş yaşındaki ikiz kızlarıyla birlikte Meksika - ABD sınırında atılan göz yaşartıcı gazdan kaçarken." src="https://c.files.bbci.co.uk/D697/production/_104553945_65d5cb90-6d22-457d-9ce1-2e5d99670543.jpg" height="700" width="976" />\n <footer>Kim Kyung-Hoon / Reuters</footer>\n <figcaption>Honduraslı göçmen Maria Meza (ortada), beş yaşındaki ikiz kızlarıyla birlikte Meksika - ABD sınırında atılan göz yaşartıcı gazdan kaçarken</figcaption>\n </figure><hr /><figure>\n <img alt="Londra'daki Victoria and Albert Müzesi'nde bir konservatör, bir sergi öncesi Traianus Sütunu'nun kalıbı üzerinde çalışırken." src="https://c.files.bbci.co.uk/16EEF/production/_104553939_gettyimages-1073011492.jpg" height="651" width="976" />\n <footer>Leon Neal / Getty Images</footer>\n <figcaption>Londra'daki Victoria and Albert Müzesi'nde bir konservatör, bir sergi öncesi Traianus Sütunu'nun kalıbı üzerinde çalışırken</figcaption>\n </figure><hr /><figure>\n <img alt="Devrimci lider Andres Bonifacio'nun 155. doğumgününü kutlayan aktivistler Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kuklasını yakarken" src="https://c.files.bbci.co.uk/15C09/production/_104579098_025bc71d-0602-4606-b84a-8c18990d6455.jpg" height="620" width="976" />\n <footer>NOEL CELIS / AFP</footer>\n <figcaption>Devrimci lider Andres Bonifacio'nun 155. doğumgününü kutlayan aktivistler Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kuklasını yakarken</figcaption>\n </figure><hr /><hr /><figure>\n <img alt="Yemenli Nadia Naharı, yetersiz beslenme nedeniyle yalnızca beş kilo olan beş yaşındaki oğlu Abdelrahman Manash ile birlikte bir klinikte tartılırken" src="https://c.files.bbci.co.uk/71A9/production/_104579092_28c6e86a-18c4-42e0-9e11-179b16ae9854.jpg" height="690" width="976" />\n <footer>AFP</footer>\n <figcaption>Yemenli Nadia Naharı, yetersiz beslenme nedeniyle yalnızca beş kilo olan beş yaşındaki oğlu Abdelrahman Manash ile birlikte bir klinikte tartılırken</figcaption>\n </figure><hr /><figure>\n <img alt="Mısır'daki El Uksur'da, Nil Nehri'nin batı yakasında bütün haline bulunan bir lahit Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halit el Enani (ortada, mavi gömlekli) tarafından açılırken" src="https://c.files.bbci.co.uk/98B9/production/_104579093_d3ba9b15-b65a-4c4d-99fe-e11a515d6541.jpg" height="670" width="976" />\n <footer>KHALED DESOUKI / AFP</footer>\n <figcaption>Mısır'daki El Uksur'da, Nil Nehri'nin batı yakasında bütün haline bulunan bir lahit Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halit el Enani (ortada, mavi gömlekli) tarafından açılırken</figcaption>\n </figure><hr /><figure>\n <img alt="Rusya'nın başkenti Moskova'dayeni yıl kutlamaları hakkında düzenlenen bir basın toplantısına getirilen şapkalı domuzlar. Çin takvimine göre 2019 domuz yılı olacak." src="https://c.files.bbci.co.uk/10DE9/production/_104579096_c279b15e-2b06-4b09-bcc0-ac83493e522d.jpg" height="700" width="976" />\n <footer>Mikhail Tereshchenko / Getty Images</footer>\n <figcaption>Rusya'nın başkenti Moskova'dayeni yıl kutlamaları hakkında düzenlenen bir basın toplantısına getirilen şapkalı domuzlar. Çin takvimine göre 2019 domuz yılı olacak</figcaption>\n </figure><hr /><figure>\n <img alt="Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerini etkileyen Diana Kasırgası'nın yarattığı dalgalardan faydalanan bir sörfçü, Tynemouth'da dalgaların üzerinde" src="https://c.files.bbci.co.uk/134F9/production/_104579097_2bd1e35d-de56-42d0-ab54-31cd90e0dd3c.jpg" height="620" width="976" />\n <footer>Owen Humphreys / PA</footer>\n <figcaption>Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerini etkileyen Diana Kasırgası'nın yarattığı dalgalardan faydalanan bir sörfçü, Tynemouth'da dalgaların üzerinde</figcaption>\n </figure><hr /><figure>\n <img alt="Bangkok'da LGBT hakları için düzenlenen bir yürüyüşe katılan trans performans sanatçıları" src="https://c.files.bbci.co.uk/BFC9/production/_104579094_5ea2929b-0a1b-4758-b4f8-27ec07d96e5a.jpg" height="610" width="976" />\n <footer>LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP</footer>\n <figcaption>Bangkok'da LGBT hakları için düzenlenen bir yürüyüşe katılan trans performans sanatçıları</figcaption>\n </figure><hr /><figure>\n <img alt="İngiltere'deki Windsor Kalesi'nde 20 metrelik Noel ağacı, Noel'e böyle hazırlanıyor" src="https://c.files.bbci.co.uk/E6D9/production/_104579095_d373d5a1-e5b2-4352-a866-05694ee05a4f.jpg" height="710" width="976" />\n <footer>Steve Parsons / PA</footer>\n <figcaption>İngiltere'deki Windsor Kalesi'nde 20 metrelik Noel ağacı, Noel'e böyle hazırlanıyor</figcaption>\n </figure><p>Tüm fotoğrafların telif hakları, altlarında belirtilen ajansa aittir.</p>\n