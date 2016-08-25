Dünya benzeri gezegen bulundu

Hayatın mümkün olabileceği ve Dünya'ya benzeyen en yakındaki gezegen komşu güneş sisteminde bulundu.

Güneş Sistemi'ne en yakın yıldızları ve çevrelerindeki gezegenleri gözlemleyen bilim insanları Proxima Centauri sisteminde Dünya ile aynı boyutlarda bir gezegene rastladı.

Bilim insanları, gezegenin yörüngesinin ve yıldızdan uzaklığının da su oluşumu için uygun şartları yaratıyor olabileceği görüşünde.

Proxima güneş sistemi, Dünya'dan 30 trilyon kilometre uzakta. Bugünkü teknolojiyle bir uzay aracının komşu güneş sistemine ulaşması için binlerce yıl geçmesi gerekiyor.

'Soluk Kırmızı Nokta' adlı projenin başındaki Guillem Anglada-Escude, "Elbette bugün oralara gitmeyi hayal etmek bilim kurgudan ibaret. Ancak bir gün komşu güneş sistemine bir uzay aracı göndermeyi ciddi ciddi düşünmemizde bir sakınca yok" diye konuştu.

Bu yılın başlarında Rus milyarder Yuri Milner, 100 milyon dolarlık bir proje başlatmış ve kurduğu ekipten galaksiler arası yolculuk yapabilecek minyatür uzay araçları geliştirmelerini istemişti.

Milner'in finansörü olduğu proje teoriden pratiğe dönüştürülebilirse, Proxima Centauri'ye yolculuk bin yıllar değil, birkaç on yıl sürebilir.

Proxima güneş sisteminde bulunan gezegenin ne ölçüde yaşanabilir olduğunu söylemek ise spekülasyondan ibaret.

Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'nden gökbilimciler, incelemelerin detaylandırılarak devam etmesi gerektiğini ifade ediyor.

'Proxima b' adı verilen gezegenin bulunması ise HARPS adlı son teknoloji ürünü bir spektograf sayesinde mümkün oldu.

3,6 metre uzunluğundaki bir teleskopun üzerine takılan spektograf, yıldızların yaydığı titreşimleri ve çevresindeki gezegenlerle etkileşimlerini ölçebiliyor.