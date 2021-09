Dünya basınında bugün | Dünya aşırı sıcakları konuşuyor

T24 Dış Haberler

Britanya’da Muhafazakâr Parti milletvekilleri, yoksul ülkeler için ayrılan yabancı yardım bütçesi ödeneğinin kesilmesi yönünde oy verdi. ABD'nin batı yakasını etkileyen sıcak hava dalgası bölgede çok sayıda orman yangınına yol açtı. Rusya'nın kayıtlara geçen en sıcak ikinci haziran ayını yaşadığı belirtildi.

14 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hükûmetin yabancı yardım bütçesini kesme adımına tepki

Britanya’da Muhafazakâr Parti milletvekilleri, yoksul ülkeler için ayrılan yabancı yardım bütçesi ödeneğinin kesilmesi yönünde oy verdi. Bu adım, dünyanın en yoksul bölgelerinde yaşayan on binlerce insanın hayatının riske atıldığı gerekçesiyle tepki çekti. Alınan yeni karara yabancı yardım bütçesi 4 milyar Pound kesildi. Eski Britanya Başbakanı Theresa May, dünyanın en yoksul ülkelerine verilen sözün bozdulduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Kampanya grubu “Global Justice Now”, kesinti için oy veren milletvekilleriyle ilgili “ellerini kana buladılar” ifadelerini kullandı. Kesinti, Avam Kamarası’nda 333’e 298 kabul edildi.

The Independent | ABD’de sıcaklıklar tırmanırken orman yangınları etkisini artırdı

ABD'nin batı yakasını etkileyen sıcak hava dalgası bölgede çok sayıda orman yangınına yol açtı. Rekor kıran sıcaklıklar nedeniyle çıkan yangınlar, bazı yerleşimlerin tahliye edilmesine yol açtı. Arizona'da yangına müdahale uçağının düşmesi sonucu iki itfaiyeci yaşamını yitirdi. Las Vegas'ta da 47,2 derece ile tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı.

The New York Times | Haitililer yeni bir başkandan çok değişim istiyor

New York Times, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin ölümünden sonra ülkedeki siyasi liderlerin onun koltuğunu almaya çalışmakla çok meşgul olduğunu, bu yüzden cenazesini bile planlamadıklarını söyledi. Gazete, Moise'nin yönetiminde ülkenin kriz halinde olduğunu; ölümüyle daha da büyük bir krize sürüklendiğini ifade etti. Ülkenin sivil toplum liderlerini bir restoranda toplayan eski Birleşmiş Milletler yetkilisi gelecekte sağlık sistemi, işleyen bir yargısı, okulları olan bir ülke kurmak için bir plan yapılması gerektiği çağrısında bulundu.

The Washington Post | "Sadece kazandığımızı söyle": 'Büyük yalan'ın doğuşu

The Washington Post ilk sayfasında Carol Leonnig ve Philip Rucker'ın yeni çıkacak olan “I Alone Can Fix It: Donald J. Trump’s Catastrophic Final Year" kitabından bir kesite yer verdi. Kitaba göre avukatı avukatı Rudy Giuliani, seçim gecesi Donald Trump'ı aradı ve "Sadece kazandık de" dedi. Giuliani'nin seçimin ortada gittiği her eyalet için bu tavsiyede bulunmaya devam ettiği iddia edildi.

Moscow Times | Meteoroloji şefi: Rusya tarihinin en sıcak ikinci haziranını yaşadı; rekor sıcaklar yaşanmaya devam edecek

Rusya meteoroloji servisi Rosgidromet'in Direktörü Roman Vilfand, 2021 Haziran'ın Rusya tarihindeki en sıcak ikinci haziran ayı olduğunu söylerdi. Rusya'nın bu yıl tarihinin en sıcak yazını yaşama ihtimali olduğunu söyleyen Vilfand, "İklim değişikliği nedeniyle mevcut rekorlar 10 yıl içinde yine kırılacak. Bunun garantisini verebilirim" diye konuştu.

Le Figaro | Covid-19 sağlık sertifikasıyla ilgili sorular ve tartışmalar

Fransa’da Covid-19 aşısını gösteren sağlık sertifikasının kültür merkezlerinin yanı sıra kafe, restoran ve alışveriş merkezlerinde de kullanılmasına ilişkin kararla ilgili yapılan anket, Fransızların yüzde 61’inin desteği olduğunu gösterdi. Öte yandan yaz mevsiminde uygulamanın pratiğe geçmesinde zorluklar yaşanabileceğine ilişkin soru işaretleri de oluştu. Mekanlar önünde kalabalıklar oluşabileceği belirtildi. Karar alındığında fikirlerini paylaşan bir restoran işletmecisi “Kendimizi jandarma gibi hissedeceğiz” demişti. Bu oyu verenlerin eline kan bulaştı”

Al Jazeera | ABD, İran’ı eleştiren gazeteciyi öldürme planı kuran dört İranlıyı tespit etti

ABD’de savcılar, New York’ta yaşayan İran muhalifi bir gazeteciyi öldürmesi için dört İranlının plan yaptığını tespit etti. Reuters, söz konusu kişinin İranlı-ABD’li Masih Alinejad olduğunu aktardı. Suçlamaya göre, dört kişi ismi verilmeyen gazeteci New York’ta takip etmesi için özel dedektif tuttu. Gazetecinin ülkeden çıkarılması için bir plan kurulduğu belirtildi.