"Avukat Giuliani seçim gecesi sarhoş bir şekilde Trump'ı 'Seçimi biz kazandık' demeye çağırmış"

Eski ABD Başkanı Donald Trump dönemine ilişkin hazırlanan yeni bir kitapta, 2020 seçim gecesinde avukatı Rudy Giuliani’nin sarhoş bir şekilde eski ABD Başkanı’nı “Biz kazandık” demeye çağırdığı belirtildi.

Washington Post’tan Carol Leonning ve Philip Rucker’ın yeni çıkacak kitabı “Ben Tek Başıma Düzeltebilirim: Donald J. Trump’ın Felaket Final Yılı” (I Alone Can Fix It: Donald J Trump’s Catastrophic Final Year”da Trump ve Giuliani'yle ilgili 2020 seçimleri gecesi geçen bir konuşmaya yer verildi.

O dönem Trump’ın kişisel avukatı olarak çalışan Giuliani’nin seçim gecesi erken saatlerde Beyaz Saray’da danışmanların yanına giderek “Michigan’da neler oluyor?” diye sorduğu, “Söylemek için henüz erken” yanıtını alına ise “Sadece kazandık diyin” dediği aktarıldı. Kitaba göre, aynı konuşma Pennyslvania eyaleti için de gerçekleşti.

Yazarların “Giuliani’nin büyük planı” ifadeleri, şöyle devam etti: "Planı sadece eyalet eyalet hiçbir şeye dayanmadan “Trump kazandı” demekti. Danışmanlar bu argümanın hem yanlış hem de sorumsuzca olduğunu düşündü"

Öte yandan Trump’ın bu öneriye uyduğu, erken zafer ilan ederek daha sonra da bugüne kadar seçim sonuçlarını kabul etmediği belirtildi.

Avukat Giuliani, seçim sürecinde halkı, yargıyı ve yetkilileri yanlış bilgilendirdiği gerekçesiyle New York ve Washington'daki lisansları askıya alındı.