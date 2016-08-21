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Dünya basını Gaziantep saldırısını nasıl gördü?

Gaziantep'teki saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti

21 Ağustos 2016 15:17

Gaziantep'te bir mahalle düğününe düzenlenen, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı dünya basınında geniş yer buldu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, “Türk hükümeti olayı ‘terör saldırısı’ olarak nitelendirdi ve intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini belirtti” yazdı. BBC, canlı bombanın “Kürt düğünündeki misafirleri hedef aldığını” yazdı.

Haberde İstanbul muhabiri Mark Lowen’in şu görüşleri yer aldı:

“Cihatçılar Suriye’de, eski kaleleri Menbic dâhil, zemin kaybediyor. Suriyeli muhalif askerler, IŞİD’in elinde bulundurduğu Cerablus’a doğru ilerlemeye hazırlanıyor. Eğer bu bomba IŞİD’in işiyse, bunun savunmaya geçen grup tarafından bir güç gösteri niyetiyle yapılmış intikam saldırısı olduğu yönünde spekülasyonlar çıkacaktır.”

BBC’nin haberinde Türkiye’yi vuran terör saldırılar da kronolojik olarak aktarıldı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN de, haberi internet sitesinden kapsamlı olarak işledi. “Düğündeki patlamada en az 30 kişi öldü” başlığını taşıyan haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamasından şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye'ye güçleri yetmeyenlerin, etnik ve mezhep temelli hassasiyetler üzerinden vatandaşlarımızı birbirlerine karşı kışkırtma senaryoları tutmayacaktır.”

CNN, Türkiye’nin son aylarda 15 Temmuz darbe girişimi ve bir dizi ölümcül saldırıyla sarsıldığını hatırlattı. Katar merkezli Al Jazeera yayın kuruluşu ise Gaziantep saldırısını “Patlama düğünü cenaze merasimine döndürdü” başlığını attı.

Haberde son bir yılda Türkiye’nin IŞİD ya da PKK’nın kanlı saldırılarına hedef olduğunun altı çizildi. Al Jazeera de geçen ay yaşanan kanlı darbe teşebbüsüne dikkat çeken yayın organları arasında yer aldı.

Rus Russia Today (RT) yayın kuruluşu haberi “Barbarca saldırı” başlığıyla okurlarına duyurdu. Erdoğan’ın “muhtemel fail IŞİD” açıklamasını ‘son dakika’ gelişmesi olarak geçen RT, terör saldırısına ilişkin konan yayın yasağına da haberinde yer verdi.
Rus haber ajansı Sputnik, “Türkiye’de terör: İntihar bombası düğünü vurdu – 30 ölü, 94 yaralı” başlığıyla verdiği haberinde, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’nın açıklamalarını kullandı.

Fransız Le Monde gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, en az 30 kişinin öldüğü ve yaklaşık 100 kişinin yaralandığı başlığa çekildi.

Le Monde AFP, Reuters ve AP gibi uluslararası ajansların geçtiği bilgilerden derlediği haberinde, “muhtemel fail IŞİD” açıklamasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “FETÖ, PKK ve IŞİD arasında fark görmediği” vurgusuna dikkat çekildi.
Uluslararası medya, ölü sayısının 50’ye yükselmesini de ‘son dakika’ gelişmesi olarak duyurdu.

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