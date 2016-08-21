Görgü tanıkları Gaziantep saldırısını anlattı: Komşum üstümde öldü; cenazesi hayatımı kurtardı

Gaziantep'te bir mahalle düğününe düzenlenen, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında yaralanan Gülser Ateş, saldırının, gelin ve damadın eve çıkmaya hazırlandığı sırada düzenlendiğini kaydederek "Komşumuzun biriyle sandalyede oturup sohbet ediyorduk. Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece tek bildiğim bir patlamayla konuştuğum komşumun üstümde öldüğüydü. Onun altında kaldığımı hatırlıyorum. Eğer komşum üstüme düşmeseydi ben de ölmüştüm. O cenaze beni kurtardı" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; terör saldırısının görgü tanıkları yaşananları anlattı.

Şahinbey ilçesine bağlı Akdere Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Aydın, patlama esnasında evinin damında oturarak düğünü seyrettiklerini söyledi.

Çay içtikleri sırada patlamanın gerçekleştiğini anlatan Aydın, bunun üzerine alana giderek, yaralılara yardım etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Aydın, patlamanın ardından bir aracı fark ettiğini dile getirerek, "Alana indiğimizde çok kişinin yerde hareketsiz olduğunu gördük, ağır yaralı arkadaşları özel araçlara alarak hastanelere ulaştırmaya çalıştık. O sırada yaralıları kurtarmak için uğraşırken karşıda bir aracı ve içinde iki kişiyi fark ettik. 'İkinci bir patlama olacak hazırlıklı olun' diye ses duyduk. Bunun üzerine birçok kişinin evlerine kaçmaya başladığını gördüm çok kötü bir manzara oluştu." dedi.

Ahmet Sansar ise o anda yaşananların çok kötü olduğunu ve bunu hatırlamak istemediğini söylerek, "Akşam 22.50 sıralarında şiddetli patlama duyduk kısa bir süre içinde olay yerine geldiğimde büyük bir dehşet yaşadım, çok kötü bir olay vardı. Bomba tesirli olması için ellerinden ne gelmişse demir para vesaire koymuşlar, bu şekilde bir katliam oluşturmaya çalışmışlar. Bunu yapanların en kısa sürede yakalanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Damat ve gelinin tedavisi sürüyor"

Hastanede tedavi altında olan gelin Besna ile damat Nurettin Akdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Hastanede tedavi edilenlerden Gülser Ateş, saldırının, gelin ve damadın eve çıkmaya hazırlandığı sırada düzenlendiğini kaydederek "Komşumuzun biriyle sandalyede oturup sohbet ediyorduk. Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece tek bildiğim bir patlamayla konuştuğum komşumun üstümde öldüğüydü. Onun altında kaldığımı hatırlıyorum. Eğer komşum üstüme düşmeseydi ben de ölmüştüm. O cenaze beni kurtardı" dedi.

"Düğün bitmişti, herkes dağılacaktı"

Dört çocuğundan birinin saldırıda yaralandığını söyleyen Ateş, kızının ayaklarının yandığını ifade etti.

Ateş, "Terörü lanetliyorum. Gelin ve damadın en mutlu gününü zehir ettiler. Orada masum çocuklar vardı. Kimsenin suçu yoktu. Zaten düğün de bitmişti. Herkes dağılacaktı. Düğün sahibinden kimse kalmadı." diye konuştu.

Damadın kardeşi Şükrü Akdoğan da patlamanın bir anda meydana geldiğini belirterek her yerin paramparça olduğunu söyledi.

Akdoğan, "Hiçbir şey göremedik. Paramparça olan insanlardan başka hiçbir şey görmedik. Terörün Allah belasını versin. Allah yapanın yanına koymasın." dedi.

"Biz bunları hak etmedik"

Halasının kızının düğününe katıldıklarını söyleyen yaralılardan 12 yaşındaki Mehmet Can Gürbüz, alevlerin üstlerine doğru geldiğini anlattı.

Herkesin o sırada yere yattığını dile getiren Gürbüz, "Biz bunları hak etmedik. Allah onların belalarını versin. Onların yüzünden yengem ve kızları öldü." ifadesini kullandı.