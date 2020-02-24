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Spor

Dünya basını Ali Koç'un hareketini konuşuyor: Derbiyi kaybetti, taraftarla kavga etti

İspanya Marca gazetesi, Ali Koç'un hareketi için 'çılgınlık' ifadesini kullandı

24 Şubat 2020 14:50

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un protokol tribününden atlaması dünya basınında geniş yer buldu. 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1'lik Galatasaray mağlubiyeti sonrasında protokol tribününden alt tribüne atlamış ve taraftarlarla diyaloğa germişti. 

Ali Koç’un bu hareketi dünya basınında da gündem oldu. İşte dünya basınında Ali Koç'un bu hareketine yorumlar.

A BOLA (PORTEKİZ)

"Fenerbahçe Başkanı tribünden atladı ve kendi takımının taraftarlarına saldırdı."

AS (İSPANYA)

"Çılgınlık! Fenerbahçe Başkanı tribünlere atladı ve taraftarlarla atıştı."

DEPORTES RCN (KOLOMBİYA)

"Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray derbisinde taraftarlarla kavga etmek için tribünden atladı."

MARCA (İSPANYA)

"Türkiye’de çılgınlık! Fenerbahçe Başkanı taraftarlarla kapışmak için tribüne atladı."

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA)

"Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti"

WALFOOT (BELÇİKA)

"Fenerbahçe Başkanı, derbiyi kaybettikten sonra taraftarlarla kavga etti."

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