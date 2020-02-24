Hükûmete yakın gazeteler derbiyi unuttu Ali Koç'u hedefe koydu
Fenerbahçe'nin 20 yıl sonra Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a kaybetmesinin ardından hükûmete yakın medya bir kez daha kulübün başkanı Ali Koç'u hedef aldı. Mağlubiyetten sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un da Koç'u istifaya davet etmesi dikkat çekmişti.
24 Şubat 2020 11:40
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Fenerbahçe'nin 20 yıl sonra Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a kaybetmesinin ardından hükûmete yakın medya bir kez daha kulübün başkanı Ali Koç'u hedef aldı. Mağlubiyetten sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un da Koç'u istifaya davet etmesi dikkat çekmişti.
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Sabah: Ali Koç tarihi tersten yazdı
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Fanatik: Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan
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Fotomaç: Başarısızlıkta tarih yazdı
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Hürriyet: Ali Koç tribünden atladı; küfür eden taraftarın peşine düştü. Hürriyet'in sayfasındaki "(Koç) aleyhine binlerce tweet atıldı" ve "Kadıköy tribünleri bunu da gördü" gibi ifadeler dikkati çekti
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Milliyet: "Ali Koç gelecek hesap verecek"
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Yeni Şafak: Koç ve Yanal istifa sesleri. Yeni Şafak'ın sayfasında, "Ali Koç hesap verecek" ifadeleri de yer aldı.
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Bazı taraftarlar ve hükûmete yakın medya kuruluşları Ali Koç'u hedef alırken, binlerce taraftar Twitter üzerinden Fenerbahçe Başkanı'na destek verdi. "SATMAYIN BENİ" ve "#AliKocYalnızDeğildir" Twitter'da en çok paylaşılanlar arasına girdi.