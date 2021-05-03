Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde kadın gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporu: En çok şiddet vakası Türkiye'de

Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde kadın gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporunu yayımlayan Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ) en çok şiddet vakası görülen ülkenin Türkiye olduğunu aktardı.

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde kadın gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporunu yayımladı. Raporda 2021 Ocak-Nisan ayları arasında 2020 yılına göre kadın gazetecilere yönelik vakalarda yüzde 130,34 oranında artış gözlemlendiği kaydedildi.

2021'in ilk çeyreğinde kadın gazetecilere yönelik 348 vaka

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"2021'in ilk çeyreğinde kadın gazetecilere yönelik şimdiye kadar 348 vaka kaydettik. Söz konusu döneme ait en çok vaka, yazdıkları haber veya sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hâkim karşısına çıkan 74 kadın gazeteciye ait oldu. Ocak ayında yayınladığımız raporda kadın gazetecilere yönelik en az 60 fiziksel saldırı, yasal yolla taciz, gözaltı, tutuklama ve çevrimiçi saldırıları ayrıntılı olarak açıklarken bu sayının şubatta 97'ye yükseldiğini gördük. Mart ayında ise 111 vaka ile sene başından itibaren neredeyse iki katına çıkarak, kadın gazetecilerin karşı karşıya kaldığı şiddetin giderek daha endişe verici ve ciddi bir tehlike oluşturduğunu gözlemledik."

9 kadın gazeteci hakkında hapis cezası verildi

2021'in başından beri yedi kadın gazetecinin öldürüldüğü ifade edilen raporda, dünya çapında 45 kadının haber takibi yaparken gözaltına alındığı bilgisi verildi. Kadın gazetecilerin yaşadıkları şöyle ifade edildi:

"Meslektaşlarımızın 38'i çevrimiçi karalama kampanyalarında hedef gösterilirken, 37'si sahada haber yaparken saldırıya uğradı. 34 kadın gazeteci pandemi koşulları gözetmeksizin işlerinden kovuldu. 25'i iş yerinde mobbinge maruz kaldı. Sene başından beri en az 20 kadın gazeteci tehdit edilerek sindirilmeye çalışıldı. 17 kadın gazeteci cinsel tacize maruz kaldı. 16'sı ise fiziksel şiddete uğradı. Dokuz kadın gazeteci hakkında hapis cezası verildi. Sekizi sözlü tacize uğrarken, üçü ırkçı söylemlere hedef gösterildi. Dört kadın gazeteci devlet baskısıyla karşı karşıya kaldı. İki kadın gazeteci cinsiyetçi söylemlerin odağındayken, bir kadın gazeteci kaçırıldı. Bir kadın gazetecinin ise uğradığı suikasta yönelik davasında halen fail yakalanamadı."

Raporda ayrıca Afganistan'ın kadın gazetecilerin hayati olarak en çok risk altında bulunduğu ülkeler arasında ilk sırada geldiği aktarılırken, en çok şiddet vakası kaydedilen ülkenin ise Türkiye olduğunun altı çizildi. Ülkede 2021'in başından bu yana 50 kadın gazetecinin sosyal medya paylaşımları ya da yazdıkları haberler nedeniyle hâkim karşısına çıktığı da raporda yer alan bilgiler arasında oldu.