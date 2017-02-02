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Ekonomi

Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme tahminlerini düşürdü

Kuruluş, Türkiye ekonomisinin 2016'da yüzde 2,5 genişlediğini öngörmüştü

02 Şubat 2017 13:56

Dünya Bankası Türkiye büyüme tahminlerini aşağı revize etti. Kuruluş, Türkiye ekonomisinin 2016'da yüzde 2.1, 2017'deyse yüzde 2.7 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Dünya Bankası bir önceki raporunda, Türkiye'nin 2017'de yüzde  3,5 büyüyeceğini öngörmüştü. Kuruluş Türkiye ekonomisinde 2017 yılında ihracatın desteğiyle büyümede toparlanma bekliyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre Dünya Bankası, 11 Ocak'ta yayımlanan "Küresel Ekonomik Beklentiler" (GEP) raporunun Ocak 2017 sayısında Türkiye'nin 2017'de yüzde 3, 2018'de yüzde 3,5 ve 2019'da yüzde 3,7 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. Kuruluş daha önce, Türkiye ekonomisinin 2016'da yüzde 2,5 genişlediğini öngörmüştü.

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