Fed kararının ardından altın güne nasıl başladı?

Altının onsu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini değiştirmemesinin ardından zayıflayan doların etkisiyle bugün 1.217,31 dolara kadar yükseldikten sonra 1.215 doların üzerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı 146 liranın üzerinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 liradan satılıyor.

Altının onsu, dün ABD'de ADP özel sektör istihdamının beklentileri aşması ve ISM İmalat Sanayi Endeksi'nin 2 yılın zirvesine çıkmasından sonra 1.213 dolardan 1.198 dolara kadar gerilese de Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasıyla günü 1.209 dolar seviyelerinden tamamladı.

Çeyrak altın 241 lira

Altının gram fiyatı ise dün Fed kararının ardından günü 146,67 liradan tamamladı. Bugün Asya piyasalarında 146 liranın üzerinde seyreden altının gramı, 146,84 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 985 liradan satılıyor.



Uzmanlar, altının ons fiyatının yükselişlerine devam edebilmesi için 1.220 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerektiğini belirtiyor.