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Ekonomi

Fed'in faiz kararının ardından düşüşe geçen dolar 3.73'ün altını gördü!

Amerikan Merkez Bankası (Fed), faiz aralığını yüzde 0.5 - 0.75'te tutmuştu

02 Şubat 2017 12:16

ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 0,50 - 0,75 aralığında tutmasının ardından sakin seyreden kur yükselişe geçti. Fed'in bir sonraki faiz artışına dair sinyal vermemesinin ardından, dolar/TL perşembe günkü işlemlerde 3.73'ün altını gördü

Fed'in faiz artışı konusunda daha temkinli tutumu nedeniyle faiz kararı öncesi 3.76 seviyelerinde olan Dolar/TL, Türkiye saatiyle 10:23'de yüzde 0.88 ekside 3.7362'den işlem gördü. Euro/TL ,se şu sıralar 4,0330 seviyesinde işlem görürken, Sterlin/TL ise 4,73 seviyesinde.

Fed'in kararı öncesinde 1,0739 seviyesinde seyreden Euro/Dolar  paritesi, faizleri sabit tutma kararın ardından 1,0769'a yükseldi. 10 yıllık ABD devlet tahvilinin faizi yüzde 2,46'dan yüzde 2,49'a çıktı.

Yurt içinde bugün kritik bir veri akışı bulunmazken İngiltere'de faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları piyasalarda öne çıkan gelişmeler olacak.

Fed yılın ilk toplatısında faize dokunmadı

Amerika Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Çarşamba günü yaptığı açıklamada faiz aralığını yüzde 0.5 - 0.75'te tuttuğunu bildirdi. ABD Merkez Bankası, işgücü piyasasının ılımlı büyümenin olduğu bir ortamda güçlenmeye devam ettiğini bildirirken, istihdamdaki artışın "sağlam" olduğunu ve işsizliğin düşük seviyede kaldığını bildirdi. 

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasında, iş yatırımının "yumuşak" kaldığı belirtilirken, yakın dönemli risk görünümünün "genel olarak dengeli" olduğu tekrar edildi.

Yapılan açıklamada, ABD'de tüketici harcamalarının ılımlı bir şekilde artmaya devam ettiği belirtilirken enflasyonun geçtiğimiz çeyreklerde artmasına rağmen hala yüzde 2 hedefinin altında olduğu ve piyasa bazlı enflasyon göstergelerinin düşük seyrettiği bildirildi. Yüzde 2'lik enflasyon hedefine ise orta vadede ulaşılacağı öngörülürken bu hedefe ulaşılana kadar genişlemeci para politikasının sürdürüleceği kaydedildi. 

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