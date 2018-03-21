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Yaşam
Deutsche Welle

Dünya Bankası: İklim değişikliği insanları göçe zorlayacak

Dünya Bankası'nın raporuna göre, eğer önlem alınmazsa 2050 yılına kadar 140 milyon insan ilklim değişikliği nedeniyle göç etmek zorunda kalacak.

21 Mart 2018 16:36

Dünya Bankası iklim değişikliğinin yol açacağı göç hareketlerinin analiz edildiği raporu açıkladı.

Rapora göre; kuraklık, toprağın yanlış ekilmesi, yağışların neden olduğu sel baskınları ve yükselen deniz seviyesi sebebiyle 2050 yılına kadar Afrika'daki Sahraaltı bölgesinde, Latin Amerika ve Güney Asya'da 140 milyondan fazla insan göç etmek zorunda kalacak.

Bu durumunun yaratacağı insani kriz tehlikesine dikkat dikkat çeken rapor küresel ısınmanın dünyanın bu üç bölgesindeki sonuçlarına ilişkin şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı araştırma.

Harekete geçme çağrısında bulunan Dünya Bankası İcra Kurulu Başkanı Kristalina Georgieva "İklim değişikliğinin etkileri ağırlaşmadan önce kendimizi bu yeni gerçekliğe hazırlayabilmemiz için oldukça az bir zaman var" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Georgieva iklim değişikliğinin gün geçtikçe büyüyen ekonomik, sosyal ve varoluşşal bir tehdit hâline geldiğini ifade etti. Georgieva ayrıca bu durumdan etkilenecek olan bölgelerin dünyanın en fakir ve iklim olarak en sert koşullara sahip bölgeleri olduğunu sözlerine ekledi.

Dünya Bankası artan göçle birlikte aşılması gereken zorluklara ilişkin uyarılarda bulundu. Uzmanlar, önleyici tedbirler ve küresel çapta iklim koruma önlemleri ile iklimin neden olacağı göçmen sayısının yüzde 80 oranında düşürülebileceğini vurguladı. Ayrıca sera gazı salınımının azaltılmasının önemine dikkat çeken uzmanlar, iklime bağlı göç hareketlerinin önceden planlanması ve bu alanda daha çok araştırmaya yatırım yapılması tavsiyesinde bulundu.

KNA,dpa/MY,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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