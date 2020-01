Akademisyenlere dünyadan destek: Türk hükümeti ateşle oynuyor

Dünyanın çeşitli yerlerinden akademisyenler, "Barış için Akademisyenler insiyatifi" tarafından imzalanan bildiriye destek bildirisi imzaladı. İmzacılar arasında Noam Chomsky, Michael Löwy, Tarık Ali, Bertell Ollman, Michael Lebowitz gibi tanınmış isimler var.

CNNTürk'teki habere göre, Türkiye'nin IŞİD’le ilişkisini sert bir şekilde eleştiren bildiride akademisyenlerin yanı sıra, Avrupa Parlamentosu üyeleri, eski bakanlar, Arjantin’den milletvekilleri, sosyalist ve komünist partilerin başkanlarının da imzaları bulunuyor.

Bildirinin ilk sırasında imzası bulunan Noam Chomsky, şu anda gözaltına alınan, terör soruşturmalarına maruz kalan Türkiye'deki akademisyenlerin bildirisine de imza atmış ve ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye davet edilmişti. Zamanlama olarak bu davetten birkaç gün sonraya denk düşen bu bildiri, aynı zamanda Chomsky'nin davete de cevabı gibi oldu.

Yayımlanan bildiride şöyle denildi :

"IŞİD’e yardım ve yataklığa son! Kürtleri ezmeyi ve katletmeyi durdurun!" başlığı taşıyan bildiride, Türkiye'de yönetim, Doğu ve Güneydoğu ile Ortadoğu'da "korkunç" bir politika izlemekle eleştiriliyor. Bu bulgular, Türkiye hükümetinin IŞİD petrolünün Türkiye yoluyla pazarlanmasına izin vererek, topraklarının dünyanın her yerinden gelen militanlarca örgütün saflarına katılmak için geçiş yolu olarak kullanılmasına müsamaha göstererek, gerektiğinde IŞİD savaşçılarına güvenli bölge ve tıbbi bakım sağlayarak ve hem IŞİD’e hem de başka mezhepçi-tekfirci örgütlere silah sağlayarak IŞİD’e destek olduğu sonucuna işaret ediyor. Bunlar doğruysa ortaya çıkan sonuç, hükümetin, Ortadoğu halklarının ve hatta genel olarak dünya halklarının geleceğine tehdit teşkil eden bir siyasi hareketin işbirlikçisi olduğudur"

Bildiriyi ise şu isimler imzaladı:

Noam Chomsky (Profesör, MIT, Cambridge, Massachusetts, ABD),Michael Löwy, (Emekli Profesör, CNRS, Fransa), Tarık Ali (New Left Review dergisi editörü, Londra, Britanya), Barbara Spinelli (Avrupa Parlamentosu Üyesi, Avukat, Demokrat Hukukçular ve Avrupa Demokrasi için Hukukçular Birliği, İtalya),Nestor Pitrola (Parlamento Üyesi, Solun ve İşçilerin Cephesi, Arjantin), Paolo Ferrero (Eski Sosyal Dayanışma Bakanı, Komünist Yeniden Kuruluş Partisi Genel Sekreteri, İtalya), Prabhat Patnaik(Emekli Profesör, Jawaharlal Nehru Üniversitesi, Yeni Delhi, Hindistan), Yosif Abramson (Rusya Komünistleri Partisi Yürütme Komitesi Üyesi, AMO (Marksist Örgütler Birliği) San Petersburg Şubesi Eşbaşkanı, Teknoloji ve Bilim Doktoru, Rusya Federasyonu), Bertell Ollman (Siyaset Bilimi Profesörü, New York Üniversitesi, New York, ABD), Jorge Altamira (İşçi Partisi, Arjantin), Savas Mihail-Matsas (Devrimci İşçi Partisi Genel Sekreteri, EEK adına, Yunanistan), Katerina Matsa(Psikiyatrist, Nea Smyrni ve Aharnon-Kato Patissia Özyönetime Dayalı Parasız Sosyal Tıp Hizmetleri adına, Atina), Soledad Sosa (Parlamento Üyesi, Solun ve İşçilerin Cephesi, Arjantin),Michael Lebowitz (Emekli İktisat Profesörü, Simon Fraser Üniversitesi, Kanada), Pablo Lopez(Parlamento Üyesi, Solun ve İşçilerin Cephesi, Arjantin), Maurizio Acerbo (Eski Parlamento Üyesi, Komünist Yeniden Kuruluş Partisi Genel Sekretarya Üyesi, İtalya), Robert Brenner (Tarih Bölümü, UCLA, Los Angeles, Kaliforniya, ABD), Nancy Holmstrom (Emekli Profesör, Rutgers Üniversitesi),Aijaz Ahmad (Karşılaştırmalı Edebiyat ve Eleştirel Teori Profesörü, Kaliforniya Üniversitesi, Irvine, ABD), Joan Cocks (Mount Holyoke College, ABD), Greg Albo (York Üniversitesi, Kanada), Suzi Weissmann (Siyaset Bölümü, St. Mary’s College, Moraga, Kaliforniya, ABD), Fred Moseley (İktisat Bölümü, Mount Holyoke College, Massachusetts, ABD), Eleni Varikas (Emekli Profesör, Paris VIII Üniversitesi, Fransa), Guglielmo Carchedi (Amsterdam Üniversitesi), Vijay Prashad (Trinity College, ABD), Raquel Varela (Universidade Nova de Lisboa, Lizbon, Portekiz), Robert Sabata Gripekoven(Avukat, Barselona, Katalonya), Ewa Groszewska (Sosyalist Mutabakat, Polonya), David Laibman(Science and Society dergisi editörü, Brooklyn, New York, ABD), Tatyana I. Filimonova (Marksist Örgütler Birliği, San Petersburg, Rusya Federasyonu), August Nimtz (Siyaset Bilimi ve Afro-Amerika ve Afrika Araştırmaları Profesörü, Minnesota Üniversitesi, Minneapolis, MN, US), Mindi Schneider (Erasmus Üniversitesi, Rotterdam, Hollanda), Gerassimos Makris (Sosyal Antropoloji Profesörü, Panteion Üniversitesi, Atina, Yunanistan), Osvaldo Coggiola (Tarih Profesörü, Sao Paulo Üniversitesi, Brezilya), Piotr Lewandowski (Sosyalist Mutabakat, Polonya), Monika Karbowska (Orta ve Doğu Avrupa Sosyal Forumu), Doug Henwood (Left Business Observer gazetesi ve radyo istasyonu, New York, ABD), Michael Letwin (Filistin için İşçi Desteği kurucularından, New York, ABD), Neil Faulkner (FSA, Araştırma Görevlisi, Bristol Üniversitesi), Joel Andreas (Doçent, Johns Hopkins Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, ABD), Alvaro Augusto Comin (Profesör, Sao Paulo Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Brezilya), Betto della Santa (Araştırmacı ve Öğretim Görevlisi, Fluminense Federal Üniversitesi, Niteroi Kampüsü, Brezilya), Teodoros Kuçumbos (Nea Prooptiki gazetesi editörü, Yunanistan), Yannis Aggelis (Gazeteciler Sendikası yönetimi üyesi, Atina, Yunanistan), Nikos Pelekudas (Sendikacı, Özel Eğitim, Yunanistan), Nikos Ciris (Gençlik Örgütü OEN Genel Sekreteri, Yunanistan), Kostas Apostolopulos (Balkan Enformasyon Bülteni), Sotiris Papadimitriu (Alluminum HELLAS Fabrikasında Sendika Yönetimi Üyesi, Aspra Spitia, Yunanistan),Alessandra Mecozzi (Kültür Özgürlüktür Derneği Başkanı), Francesca Koch (Uluslararası Kadın Evi, Roma, İtalya), Alessandro Portelli (Sapienza Üniversitesi, Roma, İtalya), Teresa Lapis (Demokrat Hukukçular, İtalya), Sue George (Pisa Üniversitesi, İtalya), Effiong L. Ntuk (Avukat, Torino, İtalya),Stefano Mannironi (Arci-Nuoro Kültür Merkezi, İtalya), Mario Angelelli (Avukat, Roma, İtalya), Arturo Salerni (Avukat, Roma, İtalya), Giorgio Barbarini (Profesör, Pavia Üniversitesi Tıp Fakültesi, İtalya),Fabio de Nardis (Siyaset Sosyolojisi Doçenti, Roma Sapienza Üniversitesi, İtalya), Raul Mordenti(Roma Tor Vergata Üniversitesi, İtalya), Maria Grazia Campari (Avukat, Floransa, İtalya), Antonio Caputo (Adalet için Eylem Hareketi Başkanı, İtalya), Maria Immacolata Macioti (Emekli Profesör, Sapienza Üniversitesi, Roma, İtalya), Gérard Lutte (Profesör, Sapienza Üniversitesi, Roma, İtalya).