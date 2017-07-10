Dünya, Adalet Mitingi'ni böyle gördü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde 24 gün önce Ankara Güven Park'ta başlayan Adalet Yürüyüşü, bugün İstanbul Maltepe'de yapılan Adalet Mitingi ile sona erdi. Dış basın Adalet Yürüyüşü’yle ilgili yorumlarında, Kılıçdaroğlu’nu Gandi’ye benzetirken yürüyüşün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdığını vurguladı.

Adalet Yürüyüşü son gününde de dış basında ses getirdi. ABD’nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin sitesinin manşetinde yer alan haber-yorumda “Başarısız darbenin yıldönümü gelirken bütün Türkiye tek bir sözcük ve onun nerede bulunacağı üzerinde saflaştı: Adalet!” ifadesine yer verildi.

İki liderin fiziksel görüşünün benzerliğinden dolayı, yürüyüşün Gandi’nin Tuz Yürüyüşü’ne benzetildiğini yazan gazete, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bir cumhuriyetimiz var mı? Hayır. Sadece bir tepede durup bütün emirleri veren bir adamımız var” sözlerini paylaştı. Hükümetin “Adalet sokakta aranmaz” eleştirilerine de yer veren yazı, Kılıçdaroğlu’nun “Biz yürüdükçe Erdoğan’ın rahatı daha da kaçıyor. Bu rahatsızlık da bana keyif veriyor” sözleriyle son buldu.

WP: Baskı yapılmalı

Washington Post’ta ise başyazı dün Türkiye’ye ayrılmıştı. Türkiye’de Uluslararası Af Örgütü’nün bir başka tepe yöneticisinin daha gözaltına alınması ve muhalefetin Adalet Yürüyüşü’nden söz edilen yazıda, ABD yönetimine Türkiye’ye daha sert uyarılarda bulunma çağrısı yapıldı.

Yazıda, “Ankara’dan başlayan yürüyüş, muhalefet güçlerinin halen bir araya gelebildiğini gösterse de baskıcı bir hükümete karşı kendi başlarına karşı koymaları beklenmemeli. Türkiye hükümetinin sivil topluma saldırılarının önlenmesi için yabancı hükümetler, Türkiye’ye baskı yapmalı” ifadelerine yer verildi.

Yazıda, “Ankara’dan başlayan yürüyüş, muhalefet güçlerinin halen bir araya gelebildiğini gösterse de baskıcı bir hükümete karşı kendi başlarına karşı koymaları beklenmemeli. Türkiye hükümetinin sivil topluma saldırılarının önlenmesi için yabancı hükümetler, Türkiye’ye baskı yapmalı” ifadelerine yer verildi.

‘Erdoğan’ı kızdırdı’

Britanya’nın Economist dergisinde yer alan “Türkiye’nin sıkışan muhalefeti İstanbul’a yürüyor” başlıklı yazıda “2013’teki Gezi Parkı eylemlerinden bu yana ülkedeki en büyük muhalefet dalgası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı” yorumuna yer verildi.

‘Benzeri görülmemiş’

Mitingi, Britanyalı yayın kuruluşu BBC “Yürüyüş ve miting Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı eşi benzeri görülmemiş bir gösteriye dönüştü” diye tanımladı. Fransız haber ajansı AFP, “Gezi Parkı’ndan beri Türkiye’deki en büyük gösteri,” yorumunu yaptı. Reuters haber ajansı “Yüz binlerce insanın katıldığını” duyurdu, İran devlet televizyonu PressTv de miting için, “Erdoğan’a karşı ender meydan okumalardan biri” ifadesini kullandı





















