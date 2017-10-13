'Dünya 15 gün kararacak' iddiası asparagas

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Halil Kırbıyık, NASA\'nın hazırladığı öne sürülen bir rapora göre, dünyanın 15 Kasım\'dan itibaren 15 gün karanlıkta kalacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Prof. Dr. Kırbıyık, \"Bunlar asparagas haber\" dedi.

Son günlerde NASA\'nın hazırladığı öne sürülen rapora göre, Venüs\'ün parlak ışığının Jüpiter\'de bir reaksiyona sebep olacağı, gaz devinin uzaya inanılmaz boyutlarda hidrojen salması ve bu reaksiyon sonucu salınan gazların güneşle temasta bulunarak, dünyanın da 15 Kasım\'dan 30 Kasım\'a kadar karanlıkta kalacağı iddiası yalanlandı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü ve ODTÜ Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kırbıyık, yıllar önce güneşte yaşanan patlamaların dünyayı da etkilediğini ve yüklü parçacıkların kutup bölgelerine kadar indiğini söyledi. Aktivitelerin kuzey bölgelerde arttığını ve bunun normal olduğunu belirten Prof. Dr. Kırbıyık, “Ancak tesadüfen o dönemde Kanada\'nın Quebec eyaletinde elektrikler kesildi ve Güneş\'teki bu patlamalara bağlandı. Sonra da bununla bir ilgisi olmadığı ortaya çıktı\" diye konuştu.

Şimdiki iddianın da buna benzer bir durum olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kırbıyık, NASA\'nın böyle bir raporu ve bilimsel açıklamasının olmadığını ileri sürdü. Venüs\'ün atmosferinden gaz aktarımı olacağı, güneşin oradan etkileneceği ve dünyayı da etkisi altına alacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını kaydeden Prof. Dr. Kırbıyık, şöyle konuştu:

“Bunlar asparagas haber. Güneş\'te zaman zaman patlamalar olur. Yani Güneş\'in yüzeyinden, katmanlarından gaz fışkırmaları olur. Ve bu gaz fışkırmalarıyla beraber elektron, proton fırlatılır. Onlar uzaya yayılır, bir kısmı da Dünya\'ya gelir. Şimdi Venüs\'teki gazlar Güneş\'le etkileşince yayılacak, bütün güneş sistemini etkileyecek, Dünya karanlık olacak gibi şeyler söyleniyor. Bence bunu yapacak bir şey görünmüyor. Tabi bu tür şeyler insanların hoşuna gidiyor. Dünyada 15 gün herhangi bir kararma olmayacak.\"

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