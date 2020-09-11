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Kültür-Sanat

Dune ve Wonder Woman 1984'ün vizyon tarihleri ertelenebilir

Takvimde değişikliğe gidilmezse Wonder Woman 1984, 2 Ekim'de; Dune ise 18 Aralık'ta vizyona girecek

11 Eylül 2020 13:44

Koronavirüs salgını tüm sinema sektörünün gişe rakamlarını yüksek oranlarda etkiledi. Düşük bütçeli filmler vizyona girmek için tereddüt etmezken büyük bütçeli filmlerin stüdyolarının zarara uğramaması için daha stratejik kararlara imza atılması için uğraş veriliyor.

Yılın en önemli yapımlarından Tenet 26 Ağustos'ta vizyona girdi. Ancak seyirciyi tekrar salonlara çekeceği umulan film, 152 milyon dolar gibi düşük bir gişe rakamında kaldı.

Beyazperde'nin haberine göre, Tenet'te yaşanan hayal kırıklığı sonrası Warner Bros'un Dune ve Wonder Woman 1984'ü erteleceği iddia edildi.

Eğer takvimde değişikliğe gidilmezse Wonder Woman 1984, 2 Ekim tarihinde; Dune ise 18 Aralık tarihinde vizyona girecek.

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