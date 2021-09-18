'Dune'un yönetmeni Denis Villeneuve: Marvel filmleri kopyala yapıştır

"Arrival", "Blade Runner 2049" gibi filmlerin yönetmeni Denis Villeneuve, Marvel filmlerini eleştirdi. Son filmi "Dune" önümüzdeki ay vizyona girecek olan yönetmen Villeneuve, Marvel Sinematik Evreni filmleri için "kopyala yapıştır" benzetmesini kullanırken, Marvel filmlerinin izleyicileri "zombilere çevirdiği"ni söyledi.

İspanyol El Mundo gazetesine verdiği röportajda, Villeneuve, sanatsal değeri yüksek büyük bütçeli filmlerin de olduğunu, o nedenle karamsarlığa kapılmadığını ifade etti. Yönetmen, sanatsal değeri yüksek büyük bütçeli filmlere Christopher Nolan ve Alfonso Cuaron filmlerini örnek gösterdi.

Birçok ünlü yönetmen Marvel filmlerine tepkili

Marvel filmlerine ünlü yönetmenlerin ilk eleştirisi bu değil. Nuri Bilge Ceylan, çocukları yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kaldığını söyleyerek, "Bu da benim cezam" ifadesini kullanmıştı.

"Taksi Şoförü" (Taxi Driver), "Sıkı Dostlar" (Goodfellas) gibi kült filmlerin yönetmeni Martin Scorsese de iki yıl önce Marvel filmlerinin sinematik değeri olmadığını belirterek, "tema parkı" benzetmesinde bulunmuştu.