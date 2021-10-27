Dune, Türkiye gişesinde lider

Box Office'in paylaştığı verilere göre Dune, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gişede lider konumunda.

Pandemi sebebiyle birçok film uzun süreli erteleme yaşadı. Bu filmlerden biri de Dune'du. Geçtiğimiz cuma günü uzun ertelemenin ardından vizyona giren film, sosyal medyada en popüler konular arasına girdi. Bu durum elbette gişede de kendini gösterdi.

Box Office'in paylaştığı son verilere göre 43. hafta sonunda, yani geride bıraktığımız hafta sonunda Dune, Türkiye'de en çok izlenen film konumunda. Toplamda 400 salonda gösterime giren Dune, 102.318 seyirci sayısına ulaşarak 2.813.004 TL hasılat elde etti. Gişe sıralamasındaki diğer filmlere baktığımızdaysa ikinci sırada, geçen hafta vizyona giren ve rekor kıran Venom 2'yi görüyoruz. Üçüncü sırada ise Türk yapımı bir film olan Hep Yek 4: Bela Okuma Altan'ı görüyoruz.